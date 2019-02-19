89% споживачів газу в Україні забезпечені приладовим урахуванням, - РГК

Згідно з прийнятим в 2018 році законом, до 2021 року загальнобудинкові лічильники газу необхідно замінити на квартирні

Компании-операторы ГРМ на начало 2019 года обеспечили учет газа с использованием счетчиков для более чем 11 млн домохозяйств. Из них 1,1 млн - благодаря установке общедомовых счетчиков, в соответствии с решениями НКРЭКУ. Об этом сообщает пресс-служба Региональной газовой компании.

"В связи с новыми требованиями законодательства, общедомовой учет газа необходимо в течение двух лет заменить на квартирный, что требует дополнительного финансирования и соответствующего повышения тарифа на распределение газа. Без таких изменений невозможно обеспечить 100% приборный учет потребления газа", - говорится в сообщении.

По состоянию на начало 2019 года группа компаний РГК обеспечила для потребителей природного газа уровень приборного учета выше, чем в среднем по Украине.

"У операторов ГРМ, работающих под брендом РГК, этот показатель уже превысил 91%. В течение последних пяти лет учетом газа было обеспечено 1,6 млн потребителей газа, из которых почти треть – 0,52 млн - за счет общедомовых узлов учета газа, которые были установлены согласно решений НКРЭКУ", - говорится в сообщении.

Обеспечение учетом потребителей природного газа:

2014 2015 2016 2017 2018 Установлено, тыс. шт. 207 178 254 234 225 Доля потребителей со счетчиками,% 73 75 77 79 91

*По данным группы компаний РГК

Согласно принятому в 2018 году Закону "Про обеспечение коммерческого учета природного газа", до 2021 года общедомовые счетчики газа необходимо заменить на квартирные приборы учета.

"Из-за таких требований законодательства, количество необходимых к установке в течение двух лет счетчиков газа по группе РГК увеличивается с 0,88 млн до 1,4 млн приборов - что требует соответствующего увеличения финансирования, заложенного в тарифах на распределение газа. Сейчас НКРЭКУ не включила такие расходы в инвестпрограммы операторов ГРМ на текущий год", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, также не в полной мере заложены в тариф расходы операторов ГРМ на ремонт, поверку и создание обменного фонда счетчиков газа. Учитывая сроки эксплуатации, ежегодно десятки тысяч счетчиков признают непригодными для дальнейшего использования. Согласно действующему законодательству, они должны быть заменены за счет средств операторов ГРМ. Но действующий тариф лишь на треть учитывает расходы на текущий ремонт приборов учета и их поверку.

"Такая ситуация усугубляется действиями правительства, которое необоснованно и с нарушением всех процедур утвердил вдвое заниженные нормы потребления газа. Результатом такой государственной политики являются тысячи случаев, когда потребители газа препятствуют установке счетчиков за счет газораспределительных компаний. Также операторы ГРМ регистрируют многочисленные случаи умышленной порчи потребителями уже установленных приборов учета, так как потребление газа по заниженным вдвое нормам более выгодная альтернатива", - говорится в сообщении.