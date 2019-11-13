Більше 85 тис. споживачів газу Кривого Рогу користуються "Особистим кабінетом"

Уже понад чотири роки споживачі газу в Кривому Розі мають можливість своєчасно передавати показання газового лічильника і отримувати онлайн консультації через Особистий кабінет на сайті 104.ua. За цей час переваги і зручності сервісу оцінили понад 85 тис. споживачів. Про це повідомляє прес-служба "Криворіжгазу".

"Можливості Особистого кабінету дозволяють клієнтам економити свій час. Вся інформація про споживання газу знаходиться в одному місці. З його допомогою можна дізнатися свій баланс, роздрукувати рахунок за газ, внести оплату, передати показання лічильника, а також дистанційно звернутися до фахівців газової компанії з питанням, скаргою чи пропозицією", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, тільки в минулому році кількість користувачів онлайн-сервісу зросла на 25%.

"У поточному році через Особистий кабінет було прийнято понад 337 тис. показань лічильників. Крім цього у споживачів також є можливість отримати консультацію онлайн, не виходячи з дому. Цією можливістю в поточному році скористалися понад 8 тисяч споживачів", - говорить начальник управління клієнтського сервісу Анастасія Озерян.

За словами прес-служби, найчастіше споживачі передають показання лічильників по телефону. Цього року оператори Контакт-центру обробили майже 120 тис. дзвінків з показаннями лічильників від клієнтів компанії. Клієнти "Криворіжгазу" також 140 тис. разів надсилали показання приладів обліку газу за допомогою СМС, більше 12 тис. раз - за допомогою голосового меню, більше 4 тис. разів - за допомогою електронної пошти, і більше 17 тис. раз за допомогою нового сервісу Чат-бот 7104ua в месенджері Viber.

"Відповідно до Кодексу газорозподільних систем, щоб уникнути розбіжностей в нарахуваннях за спожитий природний газ, криворіжцям, необхідно щомісяця, станом на 1 число, знімати показання приладів обліку і передавати протягом наступних п'яти днів дані в АТ "Криворіжгаз". Такі заходи дозволять користувачам блакитного палива бути впевненими, що вони платять за той обсяг газу, який фактично використали. Саме тому найпопулярнішою функцією "Особистого кабінету" протягом цих років залишається саме передача показань приладів обліку", - йдеться у повідомленні.

При цьому АТ "Криворіжгаз" має право контролювати правильність переданих показань споживачем. Для цього, не рідше одного разу на півроку, показання приладів обліку фіксуються контролерами компанії і підтверджуються підписом споживача.

"Відмова споживача від допуску контролера до лічильника для зняття показань вважається порушенням. У такому випадку розрахунок оплати за газ проводиться до граничних норм, а показання лічильника не враховуються до моменту допуску контролера до приладу обліку", - йдеться у повідомленні прес-служби.