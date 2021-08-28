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83-річну пляшку томатного соку Ford продадуть з аукціону

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Субота 28 серпня 2021 08:51
83-річну пляшку томатного соку Ford продадуть з аукціону Фото: томатний сік Ford (rmsothebys.com)
Автор: Константин Широкун

Мало хто знає, що Ford під своїм брендом виробляв томатний сік. Одну з пляшок такого напою виставили на аукціон RM Sotheby's. Розлитий сік 83 роки тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт аукціону RM Sotheby's.

Ford за свою більш ніж столітню історію виробляв безліч цікавих речей і продуктів. Крім легкових автомобілів компанія випускала літаки, трактори і напівпричепи. Однак ми мало хто знає, що у цьому списку також був... томатний сік.

Історія цієї дивної пляшки захоплююча. Згідно з книгою "Горище Генрі: захоплюючі дари Генрі Форду і його музею", американський автовиробник виробляв томатний сік під власним брендом всього три тижні. Сталося це у вересні 1938 року. Томати вирощувалися на полі площею 32 гектари в Дірборні, штат Мічиган. Зараз на цій території розташована штаб-квартира Ford.

Генрі Форд володів сотнями гектарів землі, на яких вирощувалися овочі для їдалень підприємств Ford. На полі в Дірборні вирощувалися помідори. Компанія на один сезон переобладнала невелику школу в консервний завод і за три тижні 1938 року 30 хлопчиків і 6 чоловіків приготували 52 505 ящиків томатного соку марки Ford.

Спеціалісти RM Sotheby's очікують, що пляшка соку піде з молотка за 300 доларів. Торги пройдуть 4 вересня. Для порівняння, порожня пляшка від такого ж соку в лютому 2019 року була продана за 408 доларів.

Нагадаємо, виробник смартфонів Xiaomi має намір купити Saab. Це відкриє цифрофому гінанту шлях до до виробництва легкових автомобілів-в першу чергу електрокарів.

Також повідомлялося, що "битки" з США знову подорожчають. Американський аукціон страхових автомобілів Copart збільшив розмір своєї комісії, що стягується з покупців автомобілів.

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