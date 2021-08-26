Виробник смартфонів Xiaomi має намір купити легендарну марку Saab

Saab може стати частиною концерну Xiaomi. Це відкриє цифровому гіганту шлях до виробництва легкових автомобілів - у першу чергу електрокарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Історія Saab зазнала багатьох поворотів з тих пір, як компанія була визнана банкрутом у 2011 році, коли китайська компанія National Electric Vehicle Sweden (NEVS) придбала більшу частину її активів, включаючи завод в Тролльхеттані, Швеція. Нинішній власник бренду, девелоперрський холдінг Evergrande Group, переживає фінансову кризу і, як повідомляється, зацікавлений у продажу NEVS.

Evergrande Group - одна з найбільших компаній у сфері нерухомості в Китаї. Однак рекордна кількість судових справ в останні роки змусила її шукати кошти для виплати частини своїх боргів, що перевищують позначку в 100 мільярдів доларів. Ось чому компанія намагається продати свій автомобільний бізнес, у тому числі NEVS, який був повністю придбаний Evergrande в 2020 році.

Xiaomi зацікавлена в покупці автомобільного сектора Evergrande Group, оскільки технологічна компанія хоче виробляти електромобілі. За словами генерального директора Evergrand Group, компанія хотіла стати найбільшим у світі виробником електромобілів. Тому компанія придбала частки в Faraday Future і виробника акумуляторів CENAT, одночасно інвестуючи в Koenigsegg.

Після невдалої спроби відновити виробництво електричного седана на базі Saab 9-3 в 2017 році компанія повторила спробу в 2019 році на заводі в Тяньцзіні в Китаї.

Навіть якщо Xiaomi придбає Saab, то чекати відродження легендарного шведського бренду в найближчі роки не варто. Від Сааба китайському цифровому гігантові потрібні технології, виробничі потужності і ринки збуту.