ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Битки" з США знову подорожчають

Новость на русском →
П'ятниця 27 серпня 2021 12:30
"Битки" з США знову подорожчають "Битки" з США на автовозі по дорозі з порту Одеси до Києва (Фото: Вадим Добровольський, РБК-Україна)
Автор: Вадим Добровольский

Американський аукціон страхових автомобілів Copart збільшив розмір своєї комісії, що стягується з покупців автомобілів. Крім того, зростуть тарифи на доставку електрокарів з США в Україну, куплених на страхових аукціонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Групу Автоексперти IAAI & Copart у Facebook.

Найбільш суттєво підвищення комісії на користь аукціону Copart, найбільшого в своєму роді в США, торкнеться тих українців, хто планує привезти собі недорогий автомобіль. Для машин ціною вище 4 тисяч доларів розмір комісії збільшився на 100-110 доларів як для тих, хто купує кілька машин на рік, так і для оптових покупців.

Для авто, які коштують 15 тисяч доларів і вище, виріс відсоток від ціни машини. Зазначимо, що за 2021 рік це вже не перше підвищення комісії аукціону.

Підвищення комісії пояснюється зростанням попиту на нові автомобілі в усьому світі, який автовиробники не можуть задовольнити через дефіцит напівпровідників. В результаті, відчувається брак нових машин в автосалонах, що тягне за собою зростання попиту на вживані авто і цін на них.

Крім того, компанії з доставки машин з США в Україну підвищують свої тарифи для електромобілів. Причина - побоювання загоряння батарей при транспортуванні.

Нагадаємо, стали відомі всі двигуни нової Skoda Fabia. Для нового покоління моделі запропоновано п'ять моторів - бензинові та дизельні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
NEWS
Похолодання та зливи на заході: прогноз погоди на останні вихідні літа
Похолодання та зливи на заході: прогноз погоди на останні вихідні літа
DAILY
"Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес