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800 млн грн з COVID-фонду хочуть виділити на доплати структурам МВС, - Совсун

Автор: РБК-Україна

На доплати працівникам структур Міністерства внутрішніх справ пропонують виділити 800 млн гривень з "ковідного фонду". Таке питання буде виноситись сьогодні на додаткове засідання уряду о 15.00.

Про це повідомила народний депутат "Голосу" Інна Совсун.

"Оцініть цю насмішку. Рівно стільки, скільки ми разом з колегами з профільного комітету охорони здоров’я вже понад місяць намагаємось вибити з бюджету, щоб встановити кисневі станції для всіх опорних ковідних лікарень України. Але для уряду витрати на кисень з ковідного фонду - не пріоритетні, а от на доплати поліцейським - якраз те, що треба. Найбільше збираються віддати на доплати Нацполіції - 573 млн грн", - заявила Совсун.

Вона нагадала, що минулого разу аудит виявив у Міністерстві внутрішніх справ порушень на 26,5 млн грн. Гроші з "ковідного фонду" так само пішли на доплати в лікарні МВС, де не було пацієнтів з пневмонією чи навіть з підозрою на COVID-19.

Працівникам призначили доплати за час перебування у відпустці, на лікарняному, на навчанні. Прикордонники та поліція отримували гроші без підтвердження фактів забезпечення правопорядку в умовах безпосереднього контакту з населенням, повідомила нардепка.

"Попередній транш МВС Авакова успішно "засвоїло", виділімо ще 800 млн грн зверху. Я сподіваюся, у членів уряду не підніметься рука проголосувати за це ганебне рішення. І вони нарешті підтримають закупівлю і встановлення в лікарнях кисневих станцій", - додала Інна Совсун.

Як писало РБК-Україна, раніше Кабінет міністрів планував виділити Міністерству соціальної політики 9,741 млрд гривень з Фонду боротьби з СОVID-19.

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