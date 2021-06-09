800 млн грн з COVID-фонду хочуть виділити на доплати структурам МВС, - Совсун

"Оцініть цю насмішку. Рівно стільки, скільки ми разом з колегами з профільного комітету охорони здоров’я вже понад місяць намагаємось вибити з бюджету, щоб встановити кисневі станції для всіх опорних ковідних лікарень України. Але для уряду витрати на кисень з ковідного фонду - не пріоритетні, а от на доплати поліцейським - якраз те, що треба. Найбільше збираються віддати на доплати Нацполіції - 573 млн грн", - заявила Совсун.

Вона нагадала, що минулого разу аудит виявив у Міністерстві внутрішніх справ порушень на 26,5 млн грн. Гроші з "ковідного фонду" так само пішли на доплати в лікарні МВС, де не було пацієнтів з пневмонією чи навіть з підозрою на COVID-19.

Працівникам призначили доплати за час перебування у відпустці, на лікарняному, на навчанні. Прикордонники та поліція отримували гроші без підтвердження фактів забезпечення правопорядку в умовах безпосереднього контакту з населенням, повідомила нардепка.

"Попередній транш МВС Авакова успішно "засвоїло", виділімо ще 800 млн грн зверху. Я сподіваюся, у членів уряду не підніметься рука проголосувати за це ганебне рішення. І вони нарешті підтримають закупівлю і встановлення в лікарнях кисневих станцій", - додала Інна Совсун.