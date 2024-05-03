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За 800 дней полномасштабной войны от обстрелов ТЭС ДТЭК был ранен 51 энергетик, 3 погибли

Пятница 03 мая 2024 14:52
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За 800 дней полномасштабной войны от обстрелов ТЭС ДТЭК был ранен 51 энергетик, 3 погибли Фото: за 800 дней полномасштабной войны от обстрелов ТЭС ДТЭК был ранен 51 энергетика, 3 погибли (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

С начала полномасштабного вторжения от атак россии на теплоэлектростанции ДТЭК была ранена 51 энергетика, 3 погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева.

"Украинская энергетика была целью России еще за несколько дней до полномасштабного вторжения, когда была атакована оккупированная ныне Луганская ТЭС. Остается энергетика приоритетной целью и сейчас, ведь с февраля 2022 только теплоэлектростанции ДТЭК Энерго были атакованы почти 180 раз. одной атаке на одну ТЭС компании каждые 4,4 дня войны", – пояснил он.

По словам Салеева, из-за атак россии во время выполнения своих профессиональных обязанностей на теплоэлектростанциях был ранен 51 работник, трое энергетиков погибли.

"Лишь неделю назад двое наших энергетиков пострадали от очередного массированного обстрела врага. К счастью, живы", - отметил он.

Напомним, во время массированных атак россии 22 и 29 марта, 11 и 27 апреля было повреждено или уничтожено более 80% тепловой генерации ДТЭК.

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ДТЭК ТЭС
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