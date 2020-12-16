Понад 80% клієнтів "Хмельницькгаз Збуту" мають борги перед компанією

Газовий вентиль (УНІАН)

Споживачі заборгували ТОВ "Хмельницькгаз Збут" 561 млн гривень. Лише за останній місяць ця сума зросла на 68 млн гривень. Прострочені зобов'язання накопичили понад 80% клієнтів компанії.

Про це повідомляє прес-служба "Хмельницькгаз Збуту".

"Боргова криза на ринку блакитного палива загрожує безперебійності поставок енергоресурсу до осель жителів Хмельниччини під час холодів", - йдеться у повідомленні.

У компанії наголошують, що систематичні неплатежі вимивають обігові кошти, що необхідні для закупівлі блакитного палива на прийдешні періоди.

"Негативний вплив на наявну ситуацію, звісно, справляє коронакриза, адже через неї гаманці подолян помітно схудли. Саме тому під час карантину жодному жителю області не припинили газопостачання, а також не нарахували пеню за невчасну оплату, – говорить директор ТОВ "Хмельницькгаз Збут" Андрій Левицький. – Втім, зворотним боком закону про заходи, спрямовані на протидію коронавірусній хворобі, є те, що певний відсоток несумлінних споживачів взагалі не сплатив жодної копійчини за отриманий енергоресурс. Однак коронавірус мине, а борги залишаться. Тому зволікати з оплатою – шлях у глухий кут, оскільки прострочені суми зростають щодня".

Також зазначається, що боргова криза ставить під загрозу не лише стабільність газопостачання, а й призводить до збільшення дефіциту бюджету. Адже через неї держава недоотримує належні суми податку на додану вартість, що включені до вартості блакитного палива.

На думку Андрія Левицького, в таких умовах уряд має подбати про українців та вдосконалити механізми соціальної допомоги, аби критерії призначення субсидій стали гнучкішими. Це дозволить уникнути масштабних судових позовів про примусове стягнення боргів.