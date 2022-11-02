За 8 месяцев войны Россия потеряла более 1400 офицеров

По состоянию на 1 ноября ВСУ уничтожили 1402 российских офицера, среди них - 12 генералов.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Центр стратегических коммуникаций ВСУ .

"По данным исследователей ОSINT, в Украине было денацифицировано 1402 российских офицера (это примерно 5,7 человек в день). Причем старшие офицеры из общего количества составляют 26%", - заявляют в центре.

Так, за это время было ликвидировано: