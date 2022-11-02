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За 8 месяцев войны Россия потеряла более 1400 офицеров

Фото: Россия потеряла на войне в Украине более 1400 офицеров (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

По состоянию на 1 ноября ВСУ уничтожили 1402 российских офицера, среди них - 12 генералов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Центр стратегических коммуникаций ВСУ .

"По данным исследователей ОSINT, в Украине было денацифицировано 1402 российских офицера (это примерно 5,7 человек в день). Причем старшие офицеры из общего количества составляют 26%", - заявляют в центре.

Так, за это время было ликвидировано:

  • 12 генералов (один генерал армии, один генерал-полковник, два генерал-лейтенанта, восемь генерал-майоров);
  • 44 полковника;
  • 98 подполковников;
  • 193 майора;
  • 279 капитанов;
  • 471 старших лейтенантов;
  • 235 лейтенантов;
  • 72 других рангов.

Ранее сообщалось, что большинство офицеров и сержантов-инструкторов, которые должны были обучать мобилизованных россиян, убиты или ранены.

Также сообщалось, что у российских командиров большие проблемы с материальным обеспечением мобилизованных в Украине. Доходит до того, что у "мобиков" на Херсонском направлении нет даже спецобуви и нередки случаи огневого поражения своих же подразделений.

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