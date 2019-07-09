Більше 70-ти мерів міст і голів ОТГ підтримали "Опоблок"

Фото: форум "Майбутнє міст" (opposition.com.ua)

Мураєв і мери українських міст від "Опоблоку" прийняли резолюцію

Лідер партії "Опозиційного блоку" Євген Мураєв і мери українських міст – члени "Опоблоку" – прийняли резолюцію про об'єднання зусиль для проведення глибокої економічної, культурної та гуманітарної децентралізації в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Резолюція про співпрацю прийнята за результатами Форуму "Майбутнє міст", який відбувся 9 липня в Харкові. У Форумі взяли участь 28 міських голів і 64 представника органів місцевого самоврядування.

Учасники зустрічі делегували "Опоблок" підтримувати в новому парламенті всі ініціативи, спрямовані на проведення глибокої децентралізації.

"Тільки "Опозиційний блок" зможе провести в Україні справжню децентралізацію. Партія зібрала під своїми прапорами мерів міст, промисловців, бізнесменів, підприємців, представників ОТГ, селищних та сільських рад. Ми постійно працюємо з людьми, знаємо їхні сподівання і проблеми, – сказав під час виступу міський голова Харкова Геннадій Кернес. – В останні роки будь-який проект потрібно було узгоджувати з Києвом. Все стало політикою, за всі попередня влада вимагала відкати. Ми проти такого підходу!".

У резолюції Форуму кажуть, що у центру повинні залишитися тільки загальнонаціональні функції управління: зовнішня політика, кредитно-грошова політика; збройні сили; державна безпека; реалізація національних і міжнародних інфраструктурних проектів.

Між тим громади потрібно наділити такими повноваженнями: розпорядження інфраструктурними об'єктами, дороги (крім доріг національного та міжнародного значення), гуманітарна сфера, дошкільна, шкільна і середня спеціальна освіта, медицина. Судді повинні обиратися безпосередньо в громадах, за допомогою прямого таємного голосування. Поліцію – підпорядкувати муніципалітетам.

"Ми, представники місцевого самоврядування, і партія "Опозиційний блок" – це ті об'єднуючі чинники, які повинні зробити все, щоб наша країна була сильною і неподільною, – сказав на Форумі мер Ужгорода Богдан Андріїв. – Українці в Запоріжжі, Харкові, Одесі чи Львові нічим не відрізняються. Всі ми любимо нашу країну і бажаємо їй процвітання".

Для досягнення цієї мети, заради відновлення миру в країні, а також вирішення економічних і соціальних проблем, "Опоблок" готовий об'єднуватися у Верховній раді зі "здоровими" політичними силами.

"У мене сьогодні таке відчуття, що ми вибираємо не Раду, а естраду, – зауважив лідер "Опозиційного блоку" Євген Мураєв. – Але в парламенті повинні бути професіонали. І я вважаю, що команда "Опозиційного блоку" найпрофесійніша. У її складі – люди справи. Вони знають, що необхідно кожному місту чи селу, їм не потрібні команди з Києва. Я абсолютно впевнений, що після подій 2014 року наша країна вистояла лише завдяки органам місцевого самоврядування. І зараз територіальні громади показують максимальну ефективність не завдяки уряду, а всупереч йому, борючись за кожну копійку і її ефективне використання".

За словами Мураєва, 1575 законопроектів, розроблених "Опоблоком", створюють нову формулу країни, в якій здійсниться не декларативна, а повна і тотальна децентралізація.

"Перемога "Опозиційного блоку" на виборах до Верховної ради стане перемогою сил миру, прогресу, творення", – сказано в резолюції.