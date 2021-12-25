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Майже 70 мігрантів намагалися проникнути до Польщі з Білорусі

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Субота 25 грудня 2021 15:32
Майже 70 мігрантів намагалися проникнути до Польщі з Білорусі Фото: майже 70 мігрантів намагалися проникнути до Польщі з Білорусі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Минулої доби, 69 нелегальних мігрантів намагалися проникнути на територію Польщі. Після невдалої спроби - група з десяти осіб повернулася вглиб Білорусі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на RMF24.

"Минулої доби, тобто 24 грудня, 69 осіб намагалися незаконно перетнути польсько-білоруський кордон. В ділянці, що охороняється прикордонним постом у Черемчі, група з 10 іноземців намагалася проникнути на територію Польщі, але відійшла вглиб Білорусі", - пише пресслужба.

Згідно з даними прикордонної служби Польщі, з початку року в країні зафіксували 40 тисяч спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону:

  • 3,5 тисячі у серпні;
  • 7,7 тисячі у вересні;
  • 17,5 тисяч у жовтні;
  • 8,9 тисячі у листопаді.

Водночас з 1 грудня по 1 березня 2022 року заборонено перебувати у прикордонній з Білоруссю зоні.

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