Майже 70 мігрантів намагалися проникнути до Польщі з Білорусі

Минулої доби, 69 нелегальних мігрантів намагалися проникнути на територію Польщі. Після невдалої спроби - група з десяти осіб повернулася вглиб Білорусі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

"Минулої доби, тобто 24 грудня, 69 осіб намагалися незаконно перетнути польсько-білоруський кордон. В ділянці, що охороняється прикордонним постом у Черемчі, група з 10 іноземців намагалася проникнути на територію Польщі, але відійшла вглиб Білорусі", - пише пресслужба.

Згідно з даними прикордонної служби Польщі, з початку року в країні зафіксували 40 тисяч спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону:

3,5 тисячі у серпні;

7,7 тисячі у вересні;

17,5 тисяч у жовтні;

8,9 тисячі у листопаді.

Водночас з 1 грудня по 1 березня 2022 року заборонено перебувати у прикордонній з Білоруссю зоні.