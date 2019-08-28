7 причин відвідати п’ятий, ювілейний, Borjomi Fest

Найкращий спосіб подякувати літу — пофестивалити на повну в останній день літа і... в перший день осені! Саме час зібратися великою компанією і закружити на доріжку, побачити всіх своїх, послухати улюблену музику, насолодитися погодою і сказати: «Ну, привіт, осінь!»

31 серпня і 1 вересня проводжаємо літо і дружно стрибаємо в осінь на Borjomi Fest у Києві!

Де селфитись, що спробувати, з ким танцювати і кого слухати? Зібрали для вас 7 причин, чому варто заскочити на осінньо-літній фестиваль.

1. Музичний драйв

Почути джазову діву і хедлайнера фестивалю Borjomi Fest — Ніно Катамадзе — можна буде абсолютно безкоштовно вже 31 серпня в Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка о 20:00.

Крім того, протягом двох днів на головній сцені виступатимуть бенди G.Sound, Dudu band і Black Shugar Band, переможець конкурсу «Голос країни» Шмагі Тагіашвілі, а також Гіо Дарахвелідзе і Анрі Болквадзе.

2. Гарячий танцмайданчик

Запальний темперамент, сила, краса та майстерність танцюристів грузинських балетів Georgia, «Асса» і «Кавказ» наповнять ваші вихідні яскравими емоціями.

3. Саундтрек на барабанах

Створити власний саундтрек можна буде на величезних «Боржомі»-барабанах. Досить взяти в руки палички і почати грати.

4. Карта характеру

На інтерактивному стенді «Карта характеру» гості зможуть визначити типові риси Києва і створити таку саму карту свого рідного міста.

5. VR-серфінг

Для тих, хто не встиг цього літа відпочити на морі, працюватиме спеціальна VR-зона, де кожен відчує себе серфером, що підкорює океанські хвилі.

6. Селфі-зони

Фотопортрет, reflections selfie або 3D-фото? У спеціальних селфі-зонах кожен отримає свою порцію нових вражень і ще більше крутих фотографій. Головне, не забути потім викласти в соцмережі.

7. Смак Грузії

Від фестивалю з грузинською душею ніхто не піде голодним — про це подбають кращі грузинські ресторани. У перерві між танцями і піснями можна буде зробити парочку селфі з хінкалі або хачапурі, а втамувати спрагу допоможе оновлена ​​пляшка «Боржомі».

Що: Borjomi Fest Київ

Коли: 31 серпня — 1 вересня, з 11:00 до 22:00

Де: Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка

Вхід на фестиваль вільний, вхід у ботанічний сад — 50 гривень для дорослих, 20 гривень для дітей.

Більше інформації про Borjomi Fest на сторінці в Facebook

https://www.facebook.com/events/2899517073606741/