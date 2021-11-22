7 грудня відбудеться найгучніша подія року у світі корпоративного управління!

7 грудня 2021 року Професійна асоціація корпоративного управління проведе V Міжнародний форум корпоративних директорів.

На одному майданчику зберуться представники топових компаній та інституцій України та світу - Нова пошта, Національний банк України, ДТЕК, ПриватБанк, Василь Кісіль і Партнери, Morgan Stanley, Horizon Capital, Міжнародна фінансова корпорація (IFC), Центр міжнародного приватного підприємництва (CIPE), Multiplex, "Альфа-Банк Україна" та зіркові board members - Святослав Вакарчук, Віктор Ющенко.

5 інтерактивних сесій про особливості діяльності наглядових рад в новій реальності

5 інтерактивних сесій про особливості діяльності наглядових рад в новій реальності 28 яскравих яскравих спікерів

Понад 200 учасників: члени наглядових рад, правлінь, власників та керівників компаній, провідні консультанти

Актуальні проблеми, які хвилюють кожного власника бізнесу в Україні, інсайди та детальні кейси

Все це - про V Міжнародний форум корпоративних директорів!

Онлайн трансляції не буде - лише живе спілкування з дотриманням всіх карантинних вимог.

Готуйтеся почути про нові інструменти та нестандартні рішення!

Захід пройде у партнерстві з IFC, за підтримки SECO, CIPE та Українського інституту корпоративного управління.

Партнерами Форуму виступають компанія "Нова Пошта", ЮФ "Василь Кісіль і Партнери", ДТЕК, Boyden та інші.

Переглянути програму V Міжнародного форуму корпоративних директорів можна тут: https://corporatedirectorsforum.cgpa.com.ua/ru/