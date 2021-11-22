ru ua
Пн, 22 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

7 грудня відбудеться найгучніша подія року у світі корпоративного управління!

Новость на русском →
Понеділок 22 листопада 2021 16:10
7 грудня відбудеться найгучніша подія року у світі корпоративного управління!

7 грудня 2021 року Професійна асоціація корпоративного управління проведе V Міжнародний форум корпоративних директорів.

На одному майданчику зберуться представники топових компаній та інституцій України та світу - Нова пошта, Національний банк України, ДТЕК, ПриватБанк, Василь Кісіль і Партнери, Morgan Stanley, Horizon Capital, Міжнародна фінансова корпорація (IFC), Центр міжнародного приватного підприємництва (CIPE), Multiplex, "Альфа-Банк Україна" та зіркові board members - Святослав Вакарчук, Віктор Ющенко.

  • 7 грудня відбудеться найгучніша подія року у світі корпоративного управління!5 інтерактивних сесій про особливості діяльності наглядових рад в новій реальності
  • 28 яскравих яскравих спікерів
  • Понад 200 учасників: члени наглядових рад, правлінь, власників та керівників компаній, провідні консультанти
  • Актуальні проблеми, які хвилюють кожного власника бізнесу в Україні, інсайди та детальні кейси

Все це - про V Міжнародний форум корпоративних директорів!

Онлайн трансляції не буде - лише живе спілкування з дотриманням всіх карантинних вимог.

Готуйтеся почути про нові інструменти та нестандартні рішення!

Захід пройде у партнерстві з IFC, за підтримки SECO, CIPE та Українського інституту корпоративного управління.

Партнерами Форуму виступають компанія "Нова Пошта", ЮФ "Василь Кісіль і Партнери", ДТЕК, Boyden та інші.

Переглянути програму V Міжнародного форуму корпоративних директорів можна тут: https://corporatedirectorsforum.cgpa.com.ua/ru/

Придбати квиток на Форум можна за посиланням: https://corporatedirectorsforum.cgpa.com.ua/ru/

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Нові правила. Як Кабмін планує змінити обмеження карантину в Україні
Нові правила. Як Кабмін планує змінити обмеження карантину в Україні
DAILY
Новий транш і stand-by до літа. Чого чекати Україні після продовження програми МВФ
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Новий транш і stand-by до літа. Чого чекати Україні після продовження програми МВФ