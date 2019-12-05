Понад 62 тис. клієнтів "Рівнегазу" користуються "Особистим кабінетом"

На початок грудня кількість користувачів "Особистого кабінету" у Рівненській області перевищила 62 тис. осіб. Тільки у листопаді в цьому сервісі зареєструвалась тисяча клієнтів АТ "Рівнегаз". Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Кількість клієнтів, які реєструють Особистий кабінет, постійно зростає. Впродовж 2019 року в Рівненській області перевагу цьому сервісу надали понад 10 тис. споживачів газу. Значна частина споживачів зареєструвалися самостійно. Також практичну допомогу в реєстрації клієнтів надають менеджери Центрів обслуговування", - розповідає начальник управління клієнтського сервісу АТ "Рівнегаз" Володимир Новосад.

У прес-службі підкреслили, що користувачі сервісу мають цілодобовий доступ до власних даних. Вони можуть передати показання лічильника, дізнатися вартість газу, стан особового рахунку, заплатити за газ онлайн та роздрукувати квитанцію, контролювати стан своїх розрахунків та споживання тощо.

"Використовуючи Особистий кабінет та інші онлайн сервіси компанії клієнти економлять свій час та кошти. У них немає потреби відвідувати центри обслуговування клієнтів та чекати в черзі. Цілий ряд послуг споживачі газу можуть отримати дистанційно. Наприклад, керувати своїм газовим запасом, придбаним по акції Твоя енергонезалежність", - йдеться у повідомленні.

Зареєструвати Особистий кабінет можна зі власного комп’ютера або у Центрах обслуговування клієнтів. Для цього в Центрах відведені спеціальні "тонкі клієнти". При потребі менеджери ЦОКів допомагають зареєструватися.

"АТ "Рівнегаз" постійно впроваджує сучасні технології та можливості для зручності своїх клієнтів. Крім Особистого кабінету для споживачів газу функціонують мобільні додатки - чат бот 7104 у Viber, 104Mobile та 104 Mobile Light. Зворотній зв’язок маємо також за допомогою смс,телефону, електронної та голосової пошти Контакт центру", - йдеться у повідомленні.