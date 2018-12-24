ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Більше 60 нардепів пропустили майже всі голосування в грудні

Новини » Політика    24.12.2018 - 11:24
Більше 60 нардепів пропустили майже всі голосування в грудні
Фото: Верховна Рада України (РБК-Україна)

Половину голосувань пропустили 252 депутати

Щонайменше 60 народних депутатів пропустили 90% голосувань Верховної ради в грудні 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "Комітет виборців України" у Facebook.

Як повідомляється, 252 нардепи пропустили половину голосувань ВР, з них 61 депутат не був присутній на понад 90% голосувань. Ще 17 політиків протягом грудня не проголосували жодного разу.

"Нульові показники голосувань у Євгена Мураєва, Семена Семенченка, Дениса Омельяновича, Миколи Фролова, Юрія Солода, Гліба Загорія, Романа Зварича, Петра Сабашука, Ігоря Шкірі, Віталія Чепиноги, Дмитра Яроша", - йдеться у повідомленні.

Крім того, всі голосування парламенту пропустили депутати-втікачі Євген Бакулін, Сергій Клюєв та Олександр Онищенко. Не голосували також В’ячеслав Константіновський та Андрій Журжій, які заявили про складання депутатських повноважень, а також Надія Савченко, яку утримують під вартою.

Зазначається, що найвищі показники голосування мають Віктор Пензеник (100% голосувань), Михайло Бондарь (99%) та Іван Спориш (99%).

Більше 60 нардепів пропустили майже всі голосування в грудні

Всього протягом грудня 2018 року у Верховній раді було проведено 355 голосувань.

Нагадаємо, що за словами віце-спікера Верховної ради України Оксани Сироїд, наступне пленарне засідання українського парламенту відбудеться 15 січня 2019 року.

Парубій розповів, коли Кабмін має внести закон про ринок землі в Раду У Раді рекомендують посилити роз’яснювальну роботу щодо пенсій сім’ям загиблих майданівців
Новини України Верховна Радаголосование
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся