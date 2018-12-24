Більше 60 нардепів пропустили майже всі голосування в грудні

Фото: Верховна Рада України (РБК-Україна)

Половину голосувань пропустили 252 депутати

Щонайменше 60 народних депутатів пропустили 90% голосувань Верховної ради в грудні 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "Комітет виборців України" у Facebook.

Як повідомляється, 252 нардепи пропустили половину голосувань ВР, з них 61 депутат не був присутній на понад 90% голосувань. Ще 17 політиків протягом грудня не проголосували жодного разу.

"Нульові показники голосувань у Євгена Мураєва, Семена Семенченка, Дениса Омельяновича, Миколи Фролова, Юрія Солода, Гліба Загорія, Романа Зварича, Петра Сабашука, Ігоря Шкірі, Віталія Чепиноги, Дмитра Яроша", - йдеться у повідомленні.

Крім того, всі голосування парламенту пропустили депутати-втікачі Євген Бакулін, Сергій Клюєв та Олександр Онищенко. Не голосували також В’ячеслав Константіновський та Андрій Журжій, які заявили про складання депутатських повноважень, а також Надія Савченко, яку утримують під вартою.

Зазначається, що найвищі показники голосування мають Віктор Пензеник (100% голосувань), Михайло Бондарь (99%) та Іван Спориш (99%).

Всього протягом грудня 2018 року у Верховній раді було проведено 355 голосувань.

Нагадаємо, що за словами віце-спікера Верховної ради України Оксани Сироїд, наступне пленарне засідання українського парламенту відбудеться 15 січня 2019 року.