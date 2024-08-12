5 оригинальных развлечений в аэропортах: что предлагают путешественникам разные города мира

Бассейн с волнами, Мюнхен

Международный аэропорт Мюнхена в Германии предлагает своим пассажирам посетить открытый возле него парк для серфинга O2 SURFTOWN MUC.

В бассейне с волнами площадью 10 000 м2 могут развлекаться как начинающие, так и профессионалы.

Бассейн с волнами (фото: munich-airport.com)

"Живой" лабиринт, Сингапур

В международном аэропорту Чанги в Сингапуре посетители могут прогуляться по лабиринту "под куполом", стены которого созданы из живых растений.

"Когда вы достигнете сторожевой башни в его центре, вам откроется вид на запутанные витки лабиринта с высоты птичьего полета", - подчеркивают создатели этого чуда.

Уточняется, что багаж и сумки на колесах там запрещены, а самая лучшая обувь для прогулок - закрытая и удобная.

"Живой" лабиринт (скриншоты: youtube.com/@mikandoll)

Аквариум, Ванкувер

Международный аэропорт Ванкувер в Канаде предлагает своим посетителям уникальную выставку - аквариум на 114 000 литров, в котором было размещено более 20 000 морских растений и животных.

"В этом красочном скалистом лесу водорослей обитает богатая коллекция морских жителей Британской Колумбии", - уточняется на сайте Vancouver Aquarium.

Аквариум (фото: vanaqua.org)

Тоннель спасения, Сараево

Под международным аэропортом Сараево (в Боснии и Герцеговине) простирается всемирно известный Сараевский туннель, известный также как "туннель спасения" или "туннель надежды".

Он был построен в период с марта по июнь 1993 года - во время осады Сараево в разгар Боснийской войны - чтобы связать полностью отрезанный сербскими войсками город Сараево (с территории неподалеку от аэропорта Сараево) с зоной, контролируемой Организацией Объединенных Наций.

Тоннель использовался для транспортировки оружия, грузов и других ресурсов, необходимых для поддержки оказавшихся в осаде территорий.

Тоннель спасения (фото: commons.wikimedia.org)

Штурвал авиатора, Цюрих

Аэропорт Цюрих в Швейцарии предлагает любителям авиации в возрасте от 12 лет представить себя пилотом и "полетать" на Boeing B777, вертолете Bell-407 или оригинальном Pilatus PC-7 - благодаря симулятору Super Constellation Simulator.

Он позволяет приземлиться в Гонконге (в роли капитана боинга), совершить горную посадку на леднике на вертолете, или же представить себя на месте пилота ВВС Швейцарии. Все "полеты" проходят в сопровождении инструкторов.

Почувствовать себя пилотом может практически каждый (фото: simacademy.events)