За 6 месяцев 2025 года ДТЭК вложил почти 3 млрд грн в добычу угля

"Компания "ДТЭК Энерго" вложила 2,9 млрд гривен собственных средств в украинские шахты с начала 2025 года. Вложенные средства позволяют поддерживать необходимые для работы тепловой генерации запасы топлива, а также продолжать усиленно готовиться к зиме", - говорится в нем.

Отмечается, что с начала года шахтеры компании ввели в работу 7 новых угольных лав.

"Мы поддерживаем высокий уровень инвестиций в наши угледобывающие предприятия, чтобы обеспечить ритмичную работу шахт и добычу угля. Потому что должны быть уверены, что генерирующие мощности обеспечены топливом для покрытия летних пиков потребления электроэнергии и будущего отопительного сезона, который начнется уже через считанные месяцы", - подчеркнул генеральный директор "ДТЭК Энерго" Александр Фоменко.