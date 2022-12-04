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С 6 декабря частично перекроют трассу "Одесса-Рени": карта объезда

Фото: трасса "Одесса - Рени" будет частично перекрыта с 6 декабря (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталия Гурковская

Трасса "Одесса - Рени" будет частично перекрыта из-за ремонта железнодорожного переезда. Ремонт продлится с 6 по 12 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесса. Официально.

"Перекрытие движения через железнодорожный переезд на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-15 возле пгт. Сарата", - говорится в сообщении.

Когда перекроют?

С 23:00 6 декабря до 05:00 часов утра 12 декабря на дороге М-15 "Одесса - Рени" (на г. Бухарест), км 118+300 (возле пгт. Сарата) будет закрыто движение для всех видов транспорта, в связи с аварийно ремонтными работами на железнодорожном переезде.

Что будут делать?

Учитывая большое количество жалоб по поводу пробок, состояния покрытия на железнодорожном переезде, АО "Укрзализныця" будет проводить аварийно-ремонтные работы.

Цель работ - ликвидировать аварийную ситуацию, которая произошла на переезде возле пгт. Сарата, путем поднятия путей, что выровняет продольный профиль участка переезда и позволит транспорту с большей скоростью пересекать указанный участок. Также будет произведен ремонт покрытия на переезде на подходах к нему.

Объезд

На время проведения работ объезд будет осуществляться через дорогу местного значения О162235 и территориального значения Т-16-43, по маршруту с. Ярославка и с. Кулевча в обоих направлениях (г. Измаил и г. Одесса).

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Одесса