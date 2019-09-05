Більше 500 мешканців Чернігівської області запаслися на зиму акційним газом

За першу декаду акції "Твоя енергонезалежність" понад 570 клієнтів ТОВ "Чернігівгаз Збут" вже зробили запас газу по літній ціні на опалювальний період. Основна маса замовлень здійснена онлайн через "Особистий кабінет", повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Починаючи з 23 серпня, мешканці області замовили понад 350 тис. кубометрів блакитного палива за літньою ціною, що зафіксована на рівні 5995,53 грн за 1000 кубів. Майже 90% клієнтів надали перевагу більш простій процедурі та оформили заявку на акційний газ через власний особистий кабінет на сайті 104.ua. Через Центри обслуговування клієнтів акційну пропозицію замовили менше 100 клієнтів. По різним каналам комунікації до газової компанії за консультаціями звернулися більше 11 тисяч зацікавлених споживачів.

"Зараз ми бачимо, що ціна газу впала до річного мінімуму. На відміну від минулорічної, різниця складає близько 2 грн на кубометрі. Зазвичай з настанням опалювального сезону, коли попит на газ збільшується, зростає і його вартість. Тому дана пропозиція дасть змогу нашим клієнтам суттєво зекономити на платежах і не турбуватися щодо коливання цін", - зазначив директор ТОВ "Чернігівгаз Збут" Іван Луста. - До речі, в будь-який зимовий місяць, якщо Кабміном буде встановлено ціну меншу за акційну, обсяги будуть рахуватися за її нижчим рівнем. І люди нічого не втратять".

Як зазначається, в акційній ціні не враховані послуги з доставки енергоносія, так як в залежності від регіону вони різняться. Вартість цих послуг буде окремо зазначена в комбінованому рахунку і учаснику акції потрібно буде щомісяця сплачувати лише цю частку.

Скористатися вигідною пропозицією може будь-який споживач, який не має боргів за газ, в тому числі отримувачі пільг та субсидій. Для цих категорій громадян відмінність полягатиме лише в часі отримання компенсацій, яка залежить від готівкової чи безготівкової форми держдопомоги. За більш детальними роз`ясненнями з цього питання споживачам газу потрібно звертатися до фахівців соцзахисту.

Окрім кабінету оформити акцію можна в Центрах обслуговування клієнтів. Для цього потрібно мати при собі паспорт, ідентифікаційний код та актуальні показання свого газового лічильника. Купівля буде підтверджена після 100% оплати замовлених обсягів, яку потрібно провести не пізніше 25 вересня.

Користуватися зарезервованим газом можна буде з 1 жовтня 2019 р. по 31 березня 2020 р. Якщо викуплене в рамках акції паливо буде витрачено до 1 квітня, споживач зможе докупити необхідні обсяги за ціною збутівської компанії, діючою на той час. Домогосподарства, які не використають передоплачений газ, зможуть скористатися залишком коштів.

Основною сферою діяльності ТОВ "Чернігівгаз Збут" є постачання природного газу. Компанія законодавчо визначена постачальником газу зі спеціальними обов`язками всім побутовим споживачам на території Чернігівської області.

Нашими клієнтами є понад 356 тисяч сімей, 1146 підприємств промисловості та компобуту, 362 бюджетні установи та 66 релігійних організацій. З них найкрупніші - ПАТ "Чернігівгаз", ТОВ "Агроінвест", СФГ "Вікторія", ТОВ "Магнат", ФГ "Урожай СЛ", ВО ТОВ "Хліб Прилуччини".