До 50% украинцев считают уровень инклюзивности в их городах низким: опрос

Она пояснила, что во время опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", только от 1 до 3% украинцев отметили, что уровень доступа людей с инвалидностью к публичным услугам в их городах можно считать отличным. В среднем треть опрошенных граждан считают этот уровень средним. Причем, в таких городах, как Днепр, Киев и Харьков, на средний уровень указывает лишь пятая часть горожан.

"Относительно нормальные показатели пока у Чернигова и Винницы. Там считают уровень доступа людей с инвалидностью к публичным услугам средним 42% и 40% горожан. Плохой и ужасающей в этом плане ситуацию считают там только 27% и 26% опрошенных", - отметила Шуляк.

При этом глава комитета градостроительства подчеркнула, что худшие показатели инклюзивности в Запорожье и Днепре. Там уровень доступа к публичным услугам считают плохим и очень ужасным 50% и 49% опрошенных граждан.

В Киеве, Харькове, Полтаве и Хмельницком, по словам Шуляка, оценивают доступ к услугам людей с инвалидностью как средний примерно пятая часть жителей. Остальные опрошенные указывают, к сожалению, на низкий уровень доступа.

Нардеп отмечает, что исправлять сложившуюся ситуацию следует на законодательном уровне и с изменения постепенно начинают реализовываться. Так, с 1 ноября 2023 г. в Украине начали действовать новые ДБН - ДБН "Защитные сооружения гражданской защиты" (ДБН В.2.2-5:2023), которые предусматривают и повышенные требования к инклюзивности. Ими обязаны руководствоваться подрядчиками при проектировании, строительстве и восстановлении поврежденных объектов.

"В настоящее время реализуется принятая правительством Стратегия безбарьерности, вступили в силу новые государственные строительные нормы по общей инклюзии зданий, и нормы относительно школ, садов и благоустройства территорий, ужесточены требования по пожарной безопасности зданий и эвакуации. Цифровизация, повышение прозрачности и подзаконности процессов также способствует соблюдению необходимых стандартов безбарьерности построек и инфраструктуры", - рассказала Шуляк.

Кроме того, добавила она, повышение степени инклюзивности и безбарьерности - один из 14 принципов восстановления Украины, которые прописаны в законопроекте "Об основных принципах восстановления", который готовят к регистрации в парламенте.