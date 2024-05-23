50 украинских производителей представят продукцию на Львовской ярмарке вкуса

Львовская ярмарка вкуса – выдающееся событие в гастрономическом мире Украины. Это место, где собираются уникальные производители пищевой продукции, представители сетей, иностранные гости и украинские любители, чтобы открыть многогранность вкусов украинских продуктов, завести новые знакомства и обменяться опытом.

В 2023 году Львовскую ярмарку вкуса посетили более тысячи гостей. В этом году организаторы обещают еще больше вкусовых открытий и увлекательных активностей для всех поклонников вкусных блюд, изысканных сыров и органических продуктов, ведь ярмарка продлится два выходных дня.

Цель мероприятия - поддержка малых и средних производителей органических сертифицированных продуктов и сыроваров из разных уголков Украины и крафтовых локальных производителей Львовщины. Такая инициатива по развитию торгового потенциала объединит участников-производителей органического и молочного секторов, ключевых партнеров и потребителей.

На ярмарке будет представлена продукция около 50 производителей: мед, чаи, соки, сыры и другая молочная продукция, пастила, крупы, масло, джемы, мясные изделия, вина и прочее.

В мероприятии примут участие сыровары с наградами из конкурсов ProCheese Awards 2021, World Cheese Awards 2022, World Cheese Awards 2023: Станиславская сыроварня , Доообра ферма , Старый Порицк, Тыквенный рай , Джерсей . А также производители сыра Lemberg Cheese , Честный сыр , Чесниковский сыр , Будз Баран .

Среди производителей сертифицированной органической продукции представлены: мясная продукция, крупы, яйца, мед – Organic Meat (Органический мясной продукт, ООО), Organic Chicken (Домашняя курочка, ФГ), Галекс-Агро ; молочная продукция, в частности, сыры - Organic Milk , Старый Порицк ; травяные и ягодно-травяные чаи — Живая Земля Потуторы , Travka (Шанс Вик, ООО); макароны из твердых сортов пшеницы и муки спельты - Терлич; кукурузные палочки, крупы, растительное масло, мука, мед и др. — Экород (Органик оригинал, ООО); шоколад - Meetty (Колчанов Д.С., ФЛП); крупы - Живая органика (Костов, ФГ); овощи, фрукты, джемы, мед и т.д. - Дунайский аграрий и другие.

Также ожидается участие около 20-ти локальных производителей Львовщины.

Дата: 8-9 июня 2024 года (суббота-воскресенье), с 11:00 до 19:00

Место: г. Львов, ул. Коперника, 17, двор Львовского дворца искусств

Вход свободный

Посетителей ярмарки ждет:

Разнообразие продуктов: познакомьтесь с производителями сертифицированных органических и молочных продуктов из разных уголков Украины и крафтовыми производителями Львовщины.

Дегустации от участников: вкушайте и открывайте для себя новые гастрономические жемчужины.

Мастер-классы: учитесь у лучших. Бесплатные кулинарные и гастрономические мастер-классы с дегустациями позволят освоить новые кулинарные техники и секреты.

Викторины: выигрывайте вкусные призы, отвечая на вопросы об органических и молочных продуктах.

Развлечения для детей: детская зона с аниматорами сделает мероприятие веселым и интересным для всей семьи.

Организаторы и партнеры

Львовская ярмарка вкуса организована Львовской областной военной (государственной) администрацией , Львовской городской общественной организацией «Экотерра» , сообществом ценителей сыра ProCheese от Ardis Group под патронатом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины и при поддержке Швейцарии в рамках швейцарско-украинской программы добавленной стоимостью в органическом и молочном секторах Украины» (QFTP) , который внедряется Исследовательским институтом органического сельского хозяйства (FiBL, Швейцария) в партнерстве с SAFOSO AG (Швейцария).

Медиа-партнер мероприятия : OrganicInfo.ua

Следите за новостями ярмарки на официальных страницах события в социальных сетях Instagram и Facebook .