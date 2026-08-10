50 тысяч историй силы на пути к восстановлению

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За время работы сети RECOVERY помощь получили 50 тысяч украинских военных. В колонке для РБК-Украина руководитель проекта RECOVERY и член правления Фонда Виктора Пинчука Светлана Гриценко рассказывает, как меняется подход к восстановлению после тяжелых ранений.

50 тысяч военных и 50 тысяч личных историй

Полномасштабная война поставила перед украинской сферой здравоохранения беспрецедентный вызов. Ежедневно тысячи защитников и защитниц Украины нуждаются не только в спасении жизни после ранения, но и в длительном процессе восстановления. Именно реабилитация во многом определяет, сможет ли человек снова быть самостоятельным, вернуться к семье, работе, обществу или службе.

За время существования сети реабилитационных центров RECOVERY специалисты оказали помощь 50 тысячам военных. Эта цифра, безусловно, важна, ведь показывает, что современную реабилитационную помощь можно организовать в больших объемах даже во время полномасштабной войны.

Однако за этой цифрой стоят не отчетные показатели, а конкретные люди. Это военные, которые после тяжелых ранений снова учились стоять, ходить, одеваться, готовить еду, пользоваться транспортом. Кто-то возвращался на службу, кто-то овладевал новой профессией, а кто-то мечтал снова взять на руки и обнять собственного ребенка.

Есть множество имен, которые сразу всплывают в памяти. Например, Евгений, который хотел как можно быстрее восстановиться, чтобы сесть за руль, или Владислав, который каждый день тренируется ходить на протезе, потому что хочет вскоре обнять жену и дочь, которые его ждут.

Поэтому главный результат для нас заключается не в количестве проведенных процедур, а в том, что человек возвращает самостоятельность, уверенность и право определять собственное будущее. В то же время возвращение домой еще не означает завершения восстановления.

Мы чествуем тех, кто погиб, защищая Украину. Но должны научиться так же ценить героев, вернувшихся живыми, особенно тех, кто пришел с тяжелыми последствиями войны. Пока военный находится в госпитале или в реабилитационном центре, он остается в поле внимания.

Но после выписки человек может оказаться один на один с болью, недоступным жильем, трудностями с работой, изменениями в семье и потребностью самостоятельно искать дальнейшую помощь.

Уважение к защитнику должно сохраняться и после его возвращения домой, ведь именно там часто начинается самая длинная часть восстановления - жизнь, которая коренным образом изменилась из-за пережитого боевого опыта.

Поэтому уже в реабилитационных центрах мы готовим военных не только к выписке, но и преодолению вызовов, с которыми они столкнутся в повседневной жизни.

Современная реабилитация – это сочетание не только оборудования и технологии, но прежде всего доступности и сильной команды, современных знаний и целостного подхода. Человек после тяжелого ранения не должен преодолевать сотни километров ради качественной помощи.

Возможность проходить реабилитацию поближе к дому помогает беречь связь с семьей, получать поддержку близких и постепенно возвращаться к привычной среде, качественной жизни, возвращаться к себе.

Поэтому сеть RECOVERY развивается в разных регионах Украины и сегодня объединяет 20 центров. Качественная помощь должна быть везде, где живут люди, а не только в нескольких крупных городах.

Сеть RECOVERY сегодня объединяет 20 центров (фото: recoveryua.org)

Реабилитация должна готовить не к выписке, а к жизни

Очень быстро мы убедились, что стандартной программы реабилитации нет, потому что каждый человек имеет свою историю, состояние здоровья, профессиональный и жизненный опыт, семейные обстоятельства и планы. Поэтому маршрут восстановления начинается с его потребностей и целей.

Мы не предлагаем военному стандартный перечень процедур, мы вместе определяем, что для него действительно важно, формируем индивидуальный план и пересматриваем в соответствии с прогрессом. Так человек становится не пассивным получателем помощи, а партнером команды в собственном обновлении.

Наглядно этот подход раскрывается через конкретные человеческие истории, в которых результат измеряется не только медицинскими показателями, но и возвращением к самостоятельности, близким людям и привычной жизни.

Валентин – молодой военный, который женился уже после ранения. Сегодня его величайшие победы связаны с важными ежедневными вещами: самостоятельно мыть посуду, работать молотком, обустраивать общий дом и строить планы на будущее.

Человекоцентрический подход означает еще и то, что мы готовим человека не к жизни в реабилитационном центре, а к жизни за его пределами. Поэтому занятия нередко выходят за стены больницы.

Вместе со специалистами военные учатся пользоваться банкоматом, покупать продукты в магазине, передвигаться по городу, пользоваться общественным транспортом или безопасно переходить дорогу.

Это обычные вещи, которые большинство из нас выполняет автоматически. Но после тяжелого ранения именно они часто становятся самыми большими вызовами.

Еще один пример того, как меняется современная реабилитация, – это подготовка военных к возвращению в семью. Мы заметили, что многие молодые родители после ранений волнуются не только из-за собственного здоровья. Они боятся, что больше не смогут безопасно взять на руки ребенка или ухаживать за ним.

Именно поэтому в эрготерапевтических кабинетах мы обустроили специальные зоны с детскими кроватками, где вместе со специалистами военные отрабатывают повседневные родительские действия в безопасных условиях и адаптируют их к своим новым возможностям.

На занятиях они учатся безопасно поднимать ребенка, переносить его, укладывать спать, выполнять ежедневные родительские обязанности с учетом изменений в собственной мобильности.

Последствия ранения не ограничиваются физическими нарушениями, боль, тревога, страх повторного повреждения, изменение образа тела, потеря уверенности и боевой опыт могут оказывать существенное влияние на повседневную жизнь, поэтому психологическая помощь должна быть доступна и полноценно интегрирована в реабилитационный процесс.

Эффективная реабилитация невозможна без командной работы. Врач физической и реабилитационной медицины, физический терапевт, эрготерапевт, психолог, терапевт языка и речи, медицинская сестра и другие специалисты вместе оценивают потребности человека, согласовывают цели, обмениваются информацией и корректируют программу.

Именно такое взаимодействие позволяет учитывать физические, психологические, социальные и профессиональные аспекты обновления.

Восстановление начинается с человека, а не с процедуры

Отдельная сила RECOVERY – это сообщество специалистов, объединенных стремлением быть лучшими в своем деле. Они непрерывно учатся, анализируют свою практику, обсуждают сложные случаи и передают опыт между центрами.

Знание, полученное одной командой, не остается внутри отдельного заведения, а усиливает всю сеть. Эта синергия позволяет быстрее внедрять современные подходы и постоянно повышать качество помощи.

Я уверена, что на примере сети можно проанализировать, как быстро может изменяться система реабилитации в Украине, когда есть общая миссия, ответственное партнерство, инвестиции в людей и готовность изменять ежедневную практику в реальных больницах, разных регионах и в условиях войны.

Поэтому кроме инфраструктуры и оборудования мы продолжаем инвестировать в образование, наставничество, обмен опытом и профессиональное развитие команд. Сильная система начинается с специалистов, способных обучаться, сотрудничать вместе, отвечать за качество достижений.

Когда мы говорим о развитии реабилитации, речь идет не только о новых центрах или современном оборудовании. Мы говорим о возможности для человека снова сыграть с друзьями в футбол, самостоятельно купить продукты, сесть за руль автомобиля или впервые после ранения взять на руки своего ребенка. Именно из таких, на первый взгляд, обычных моментов и состоит настоящее возвращение к жизни.

Для нас выписка из центра не является финалом, настоящий результат виден тогда, когда человек возвращается в повседневную жизнь, самостоятельно передвигается, работает, общается с близкими, воспитывает детей, участвует в жизни общины и снова принимает решение о собственном будущем.

Миссия RECOVERY больше количества центров и восстановленных пациентов, она состоит в том, чтобы помогать защитникам и защитницам Украины возвращаться к самостоятельной, активной и достойной жизни.

Это возможность формировать новую культуру реабилитации: человекоцентрическую, целостную, командную, доступную, профессиональную, основанную на доказательствах, постоянном обучении и обмене опытом.

К сожалению, 50 тысяч военных – это не финальная цифра. Но это уже 50 тысяч причин продолжать.