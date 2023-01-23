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50 танков не решат проблему, но покажут единство мира, - Зеленский

Фото: западные танки не решат проблему российской агрессии (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Западные танки не смогут полностью решить вопрос российской агрессии, но предоставят украинским защитникам дополнительную мотивацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского, опубликованное в его Telegram.

"Когда против нас российская армия, имеющая тысячу танков, ни одна страна решением, что они дают 10 танков, 20, 50 не решает проблему. Они делают очень важную вещь - они мотивируют наших воинов бороться за их же ценности. Потому что показывают, что весь мир с тобой", - сказал Зеленский.

Кроме этого он поблагодарил за всю помощь канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франка-Вальтера Штайнмайера, но подчеркнул, что хотел бы получить четкий ответ на поставку танков Leopard-2.

"Я ценю все, что сделали Штайнмайер, Шольц, бундестаг. Я хочу услышать по-партнерски – имею Leopard, чтобы обслуживать их, давайте сделаем так и так. А если нет воли, не надо искать причины. Надо сказать – нет", - заявил президент.

Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что правительство ее страны не будет возражать, если Польша передаст Украине танки Leopard 2.

Кроме того, Германия и Франция решили, что будут адаптировать свою военную поддержку Украины в зависимости от развития ситуации на поле боя.

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