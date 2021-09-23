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У 50 країнах світу до кінця вересня не вдасться вакцинувати 10% населення, - ВООЗ

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Четвер 23 вересня 2021 02:36
У 50 країнах світу до кінця вересня не вдасться вакцинувати 10% населення, - ВООЗ Фото: Тедрос Аданом Гебреєсус, глава ВООЗ (flickr.com/worldbank)
Автор: Артур Родивилов

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що в 50 країнах світу до кінця вересня не вдасться досягти за охопленням понад 10% населення щепленнями від коронавірусу. Низькі темпи спостерігаються у бідних країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави ВООЗ..

Виступаючи в середу на саміті з питань боротьби з пандемією, він повідомив, що з обіцяного країнами з високими доходами іншим державам 1 млрд доз вакцини реально було надано менше ніж 15%.

Майже 90% багатих країн вже досягли поставленої ВООЗ мети охопити до кінця вересня вакцинацією від COVID-19 не менше 10% населення, сказав Гебреєсус.

"Нам необхідна сьогодні тверда глобальна прихильність підтримці вакцинації щонайменше 40% населення кожної країни до кінця нинішнього року і 70% до середини 2022 року", - додав він.

За його словами, для досягнення цих цілей "саме зараз необхідні 2 млрд доз для країн з низькими та середніми доходами".

У зв'язку з цим глава ВООЗ закликав "країни та компанії, що контролюють глобальне постачання вакцинами", негайно виконати свою обіцянку поділитися препаратами, сприяти негайній передачі технологій і прав інтелектуальної власності на вакцини, а також внести корективи в плани найближчих постачань для механізму COVAX і Африканського трастового об'єднання із закупівлі вакцин (AVAT).

У середу президент США Джо Байден, відкриваючи саміт з питань боротьби з пандемією, що проводиться по відеозв'язку, оголосив, що США і Євросоюз запускають партнерство з метою передачі вакцин від нового коронавірусу країнам з низькими доходами, а також для боротьби з дезінформацією в даній сфері.

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