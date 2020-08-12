5 речей для базового гардероба на літо

Щоб не витрачати час на пошуки одягу, який відмінно поєднується між собою, стилісти придумали базовий комплект. Якщо його правильно зібрати, то питання «Що вдягнути?» не виникне ні в робочий ранок, ні в вихідний. Але в список стандартної бази входить такий одяг, який заведено вважати демісезонний. А як же спідниці, штани та футболки жіночі, які пошиті спеціально для літнього сезону? Саме про це ми подумаємо в нашій статті.

Базовий гардероб на літо

Для жінки важливим моментом вважається оновлений до початку сезону гардероб. Але також багато дівчат поповнюють його протягом усього літа. Адже не всі наважуються так відразу прийняти нові тренди. А саме вони й роблять найбільший вплив на покупку нових речей. Добре, що останні 3-5 років в моді вміння комбінувати різноспрямований одяг, тобто актуально створювати оригінальний, власний образ на основі різних стилів. А також в центрі уваги:

комфорт рухів через одяг оверсайз,

образи в стилі casual,

моделі взуття з простим мінімалістичним декором.

Зручний та практичний одяг сьогодні цінується більше, ніж хитромудрий та епатажний. Тому при виборі орієнтуйтеся на якість пошиття, натуральність тканин, комфорт крою. Крім цього, намагайтеся зібрати базу за допомогою двох основних правил: класичні кольори, які завжди відмінно поєднуються між собою і класичний силует, який підкреслить красиву фігуру жінки.

Об'ємні шорти

Найактуальнішими для літа вважаються шорти. Але тільки тепер в моді не міні варіації цього одягу, а повноцінні, зручні з усіх боків і обов'язково широкі речі. А все тому, що оверсайз став на чолі модних тенденцій. Звідси й нові моделі шорт. Стильними вважаються такі, у яких:

висока посадка,

довжина до коліна або до середини стегна,

є помітний широкий пояс.

Натуральні матеріали додають комфорту. У моді льон, бавовна і тонка джинса. А однотонні тканини класичних кольорів дозволяють комбінувати шорти з будь-якою футболкою, сорочкою, майкою. Таке вбрання можна навіть додати в список літнього одягу для офісу, якщо звичайно довжина дозволяє не порушити дрес-код. Використовуючи шкіряний ремінь, можна вигідно підкреслити талію дівчини та створити акцент на аксесуарах.

Звичайна футболка

Другою річчю, необхідної для нарядів на щоліта, є футболка. Причому в тренді той же оверсайз. Тому базу складайте з футболок наступних моделей:

з круглим закритим коміром,

зміщеною лінією плеча,

широким рукавом до ліктя.

Поєднувати класичну білу футболку можна з нескінченним списком речей: від спідниці-плісе і сарафана на бретельках до брючного костюма-двійки. Стильний образ на літо легко створити за допомогою футболки з незвичайним принтом. А також варто додати незвичайні яскраві речі:

відтінку мандарин,

бордо,

бірюза,

електрик.

Але колір не повинен бути важливіше якості. В інтернет-магазині Solmar представлений великий асортимент футболок для жінок з натуральних тканин. Саме бавовна з малою часткою віскози дозволить тілу вільно дихати (але при цьому річ довго буде носитися).

Джинсова спідниця

Щоб увесь сезон мати стильні яскраві образи, не забувайте про спідницю. І краще вибрати джинсову - денім зараз актуальний. Для дівчат, які створюють образ в стилі casual, підійде висока посадка, прямий крій, класичні кольори. Саме ці поєднання вважаються стильними. Сіро-блакитна джинса і ряд коричневих ґудзиків - ідеально доповнять оновлену базу на літо.