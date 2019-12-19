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Більш 5 тис. споживачів "Чернівцігаз Збуту" використовують чат-бот Viber

Новини » Енергетика     19.12.2019 - 16:22
Більш 5 тис. споживачів "Чернівцігаз Збуту" використовують чат-бот Viber
Ілюстративне фото (УНІАН)

З листопада функціонал чат-боту розширено

Чат-бот Viber відкрив для користувачів "Чернівцігаз Збуту" нову функцію. Вона буде доступна всім клієнтам компанії, які користуються чат-ботом. Наразі таких вже 5,1 тис. Про це повідомляє прес-служба "Чернівцігаз Збуту".

"Чат-бот 7104ua у месенджері Viber працює вже 9 місяців. З листопада розширено його функціонал – споживач може не лише подати показання лічильника та оплатити за газ, а й завантажити рахунок. Таке нововведення дозволяє буковинцям через свій смартфон контролювати стан розрахунків за спожитий газ та збільшити кількість варіантів сплати за газ. Відтак, це покращує умови розрахунків, що дозволяє уникати заборгованості за газ, таким чином уникаючи нарахування пені", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що відповідно до змін у Законі "Про житлово-комунальні послуги", споживач зобов'язаний сплачувати нараховану пеню в разі невчасних розрахунків за послуги. Розмір пені складає до 0,01 % від суми боргу за кожен день прострочки.

"Значна частина наших клієнтів користуються мобільними додатками та більш як 5 тис. використовують чат-бот 7104ua Viber. Такий формат спілкування через смартфон дозволяє споживачам підвищити оперативність та мобільність при оплаті за комунальні послуги", - розповідає директор ТОВ "Чернівцігаз Збут" Катерина Параска.

За словами прес-служби, приєднатись до чат-бота може кожен охочий. Для цього достатньо сканувати смартфоном QR-код, вказати номер особового рахунку та суму останнього платежу за газ (або номер лічильника газу). За допомогою цього сервісу споживач може передати показання лічильника, миттєво отримати інформацію про стан розрахунків, завантажити рахунок, переглянути історію оплат та показань, а також провести оплату за спожите блакитне паливо.

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