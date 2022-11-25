5 причин повышения популярности кредитов в Украине 2023 г

За последние несколько лет в украинской экономике произошло много изменений из-за внешних обстоятельств. Поэтому специалисты отмечают заметный спад в финансовой сфере. Но так или иначе правительство уделяло приоритетное внимание цифровизации для ускорения экономического роста. Наряду с поощрением клиентов и кредиторов к использованию инфраструктуры цифрового кредитования этот фактор способствовал развитию цифровой грамотности.

Когда вы берете онлайн кредит, вам не нужен залог. Минфин предлагает своим клиентам выгодные предложения от надежных украинских кредиторов. Поэтому каждый заемщик сможет подобрать для себя более лояльные и простые условия по кредиту благодаря удобному сервису. https://minfin.com.ua/credits/online/.

Основные причины популярности займов онлайн

Низкие и привлекательные процентные ставки

Процентная ставка – это первое, на что обращают внимание клиенты, ссужая небольшие суммы. В настоящее время как банковские, так и небанковские финансовые корпорации предлагают более низкие процентные ставки по срочным кредитам. Вы можете сравнить разные процентные ставки онлайн и выбрать ту, которая подходит вам больше всего.

Обслуживание различных заемщиков

В настоящее время МФО предлагают несколько вариантов личного онлайн кредит в зависимости от дохода и статуса занятости человека. К разным категориям заемщиков относятся пенсионеры, студенты, военные, мамы в декрете и заемщики с плохой кредитной историей.

Простые согласования и минимум документации

Документация, которая необходима для долгосрочных потребительских кредитов, также сокращается. Эпоха цифрового кредитования ведет к безбумажному одобрению кредита, начиная с электронного оформления заявки и заканчивая выплатой на карту или лицевой счет.

Это делает процесс плавным и беспроблемным, что побуждает все больше людей подавать заявки на кредиты.

Оцифрованные заявки на кредит

Вам больше не нужно проходить долгий и утомительный процесс, чтобы получить одобрение ссуды. Вы даже можете подать заявку на личные и бизнес-кредиты прямо из вашего дома онлайн. Забудьте о нескольких визитах в банк только для того, чтобы получить одобрение.

Упрощенный процесс подачи заявки

Ранее банки и небанковские финансовые учреждения критично проверяли все заявки. Фактически многие кредиторы отклоняли многие заявки или требовали дополнительных документов, подтверждающих платежеспособность.

Пока ситуация крайне изменилась — кредиторы работают над привлечением клиентов за счет упрощения процесса подачи заявок:

минимальное количество данных для анкеты;

никакого залога или поручителей;

одобрение даже с плохой кредитной историей.

В зависимости от различных факторов, способствующих в сочетании с растущим размером рынка, потребность в срочных кредитах будет продолжать расти в ближайшие годы. Кроме того, онлайн кредиты в скором времени могут стать финансовым долговым продуктом, который сможет удовлетворить потребности клиентов.