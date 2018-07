5 липня: свята і важливі події на цей день

5 липня 2018 року відзначається народне свято Євсея, також в цей день в минулому сталося кілька знаменних подій в світі науки

Всі свята 5 липня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

5 липня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Сьогодні немає всесвітніх і міжнародних свят, проте багато країн відзначають свої дати і події. Так, Чехія і Словаччина на державному рівні вшановують День Кирила і Мефодія та відзначають свято слов'янської писемності. Алжир і Венесуела святкують День незалежності, у Вірменії відзначають День Конституції, а в Аргентині - День дітей.

У народі 5 липня відзначається Ульянин або Євсєєв день. Вважалося, що це найсприятливіший період для чищення колодязів.

Головна прикмета дня: дощ на Євсея - до багатого врожаю хліба.

Фото: Дощ на Євсея 5 липня - до хорошого урожаю (pixabay.com/ddouk)

5 липня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

В 1687 Ньютон опублікував закон всесвітнього тяжіння.

У 1748 році Михайло Ломоносов сформулював закон збереження матерії і руху.

У 1829 році був знайдений перший в Росії алмаз.

У 1918 році створена Комуністична партія більшовиків України.

У 1943 році в ході Другої світової війни почалася Курська битва.

У 1946 році - день народження купальника-бікіні.

Фото: 5 липня 1946 року з'явилися купальники бікіні (pixabay.com/stux)

У 1954 році відбувся перший випуск телевізійних новин Бі-Бі-Сі.

У 1954 році Елвіс Преслі записав свою першу пісню "That's All Right".

У 1991 році була заснована посада президента України.

5 липня: в цей день народилися

У 1802 році - Павло Нахімов, російський флотоводець, адмірал.

У 1810 році - Фінеас Тейлор Барнум, американський шоумен, засновник цирку.

У 1820 році - Вільям Ранкин, англійський фізик, механік, засновник термодинаміки.

У 1857 році - Клара Цеткін, німецький політичний діяч, борець за права жінок.

У 1901 році - Сергій Образцов, радянський режисер, засновник Центрального театру ляльок.

У 1903 році - Володимир Сутєєв, радянський дитячий письменник, художник, мультиплікатор.

У 1939 році - Павло Морозенко, український актор театру і кіно.

5 липня: в цей день померли

У 1932 році - Саша Чорний, російський поет і прозаїк Срібного століття.

У 1975 році - Алібек Кантемир, радянський наїзник-джигіт, засновник кінно-циркового мистецтва.

У 1975 році - Павло Вірський, український артист балету, хореограф.

Іменинники 5 липня

Сьогодні свої іменини святкують: Василь, Гаврило, Геннадій, Григорій, Зінаїда, Уляна. Федір.

