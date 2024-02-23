5 главных обновлений iPhone 15

iPhone 15 – это уже пятнадцатое поколение «яблочного» смартфона. Ежегодно производитель вносит в технологии телефона значительные обновления, но в 2023 году изменения можно назвать революционными. Давайте коротко их рассмотрим.

Дизайн без челки

Смартфон изменился визуально, хотя сохранил общие черты и лаконичный стиль минимализма. Как во флагманских моделях прошлого поколения, у него теперь нет челки, а фронтальная камера разместилась на врезке Dynamic Island. Это позволило увеличить полезную площадь экрана. Сам экран получил цветовой охват более чем в миллиард оттенков и рекордную яркость в 2000 нит. Есть опция всегда активного экрана.

USB-C вместо Lightning

Производителю пришлось отказаться от своего фирменного разъема и перейти на стандартный USB-C. Это решение далось Эппл нелегко из-за политики закрытой экосистемы, однако пользователи восприняли нововведение максимально позитивно. Теперь заряжать смартфон можно зарядкой от планшета или ноутбука, к нему можно подключать сторонние аксессуары. Однозначно стандартизация – это плюс.

Больше мощности

Смартфон Apple iPhone получил процессор A16 Bionic – точно такой же был во флагманских моделях 14-го поколения. Он довольно мощный и в сочетании с 6 Гигабайтами оперативной памяти работает быстро и без зависаний даже в многозадачном режиме. Нейродвижок Neural Engine способен обрабатывать больше 16 трлн операций каждую секунду. Именно он отвечает за возможности применения искусственного интеллекта.

Улучшенный камерный модуль

Цена на iPhone 15 в Киеве оправдана уже его потрясающим камерным модулем. Улучшилась как оптика, так и программное обеспечение – причем второе играет большую роль в создании четких и качественных снимков. Разрешение основного объектива теперь составляет 48 Мп. Сохранились все режимы, которые были в прошлом поколении, а ночной и портретный дополнительно получили значительные усовершенствования. Расширился набор инструментов для редактирования уже отснятого материала.

Увеличение автономности

На одном заряде аккумулятора смартфон способен проработать целые сутки. Это значит, что вам реже придется заряжать его, и вы можете не привязывать себя к розетке на длину шнура. Впрочем, с бесконтактной зарядной системой MagSafe этого и вовсе не требуется.

Где купить новый iPhone 15?

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