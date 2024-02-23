5 главных обновлений iPhone 15

iPhone 15 – это уже пятнадцатое поколение «яблочного» смартфона. Ежегодно производитель вносит в технологии телефона значительные обновления, но в 2023 году изменения можно назвать революционными. Давайте коротко их рассмотрим.
Смартфон изменился визуально, хотя сохранил общие черты и лаконичный стиль минимализма. Как во флагманских моделях прошлого поколения, у него теперь нет челки, а фронтальная камера разместилась на врезке Dynamic Island. Это позволило увеличить полезную площадь экрана. Сам экран получил цветовой охват более чем в миллиард оттенков и рекордную яркость в 2000 нит. Есть опция всегда активного экрана.
Производителю пришлось отказаться от своего фирменного разъема и перейти на стандартный USB-C. Это решение далось Эппл нелегко из-за политики закрытой экосистемы, однако пользователи восприняли нововведение максимально позитивно. Теперь заряжать смартфон можно зарядкой от планшета или ноутбука, к нему можно подключать сторонние аксессуары. Однозначно стандартизация – это плюс.
Смартфон Apple iPhone получил процессор A16 Bionic – точно такой же был во флагманских моделях 14-го поколения. Он довольно мощный и в сочетании с 6 Гигабайтами оперативной памяти работает быстро и без зависаний даже в многозадачном режиме. Нейродвижок Neural Engine способен обрабатывать больше 16 трлн операций каждую секунду. Именно он отвечает за возможности применения искусственного интеллекта.
Цена на iPhone 15 в Киеве оправдана уже его потрясающим камерным модулем. Улучшилась как оптика, так и программное обеспечение – причем второе играет большую роль в создании четких и качественных снимков. Разрешение основного объектива теперь составляет 48 Мп. Сохранились все режимы, которые были в прошлом поколении, а ночной и портретный дополнительно получили значительные усовершенствования. Расширился набор инструментов для редактирования уже отснятого материала.
На одном заряде аккумулятора смартфон способен проработать целые сутки. Это значит, что вам реже придется заряжать его, и вы можете не привязывать себя к розетке на длину шнура. Впрочем, с бесконтактной зарядной системой MagSafe этого и вовсе не требуется.
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