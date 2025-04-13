5 финансовых привычек, которые помогут украинцам накопить деньги без стресса

Зачем нужно учиться жить по доходам

"Иногда за нашими расходами может скрываться много незакрытых эмоциональных потребностей. Например, покупаем сладкое, когда чувствуем грусть, или последнюю модель гаджета, потому что он в тренде. Шопинг дает временный всплеск радости, однако может негативно влиять на личный бюджет", - говорит РБК-Украина финансовый планер инвестиционной компании iPlan.ua Лариса Мошковская.

Умение жить в соответствии со своими доходами - навык, который лежит в основе финансовой стабильности. Он не является врожденным, а формируется через регулярную практику и осознанное изменение поведенческих моделей.

В публикации образовательного проекта по финансовой грамотности "ФинКульт", основанного Фондом гарантирования вкладов физических лиц, отмечается, что наградой и результатом за соблюдение привычки, может стать приятное ощущение контроля собственных финансов или будущая финансовая безопасность.

За последние годы финансовое поведение украинцев претерпело трансформацию под влиянием экономической и социальной нестабильности. Многие впервые столкнулись с необходимостью тщательно анализировать расходы, отказываться от необязательных покупок и искать пути оптимизации бюджета.

Психология на страже финансовой грамотности

В социальных сетях известные блогеры часто проводят опросы о том, сколько люди зарабатывают и сколько бы хотели тратить. Результат таков, что доход чаще ниже желания тратить.

Финансовая грамотность часто воспринимается как нечто абстрактное или слишком сложное. Но на самом деле это в основном не о формулах, а о ежедневном поведении. Ключевую роль здесь играет наш мозг, точнее - механизм формирования привычек.

Фото: Экономия не должна быть жестокой (Getty Images)

И это на самом деле довольно просто воплотить в свою жизнь. Все начинается с сигнала, которым может стать получение зарплаты, далее формируем привычку, например, сразу откладываем 5-10% от зарплаты, а завершается все наградой, например, замечательным ощущением контроля.

Например, вы получили зарплату в размере 40 тысяч гривен. От нее откладываем 4 тысячи и на свои ежемесячные потребности оставляем 36 тысяч. Сумма не существенно отличается и не ударит по карману, но через год у нас уже будет отложено 48 тысяч, что уже больше одной месячной зарплаты и этот результат является нашей наградой от внедрения механизма.

Повторение этой последовательности закрепляет модель, которую мозг воспринимает как "полезную". Если же это действие приносит еще и эмоциональное удовлетворение, например, спокойствие или ощущение достижения, оно закрепляется еще быстрее.

Пять привычек, которые помогут тратить меньше и начать накапливать

Одним из пяти самых полезных финансовых лайфхаков эксперт называет автоматизацию накоплений на банковских картах. Использование округления сумм поможет незаметно собрать определенную сумму в месяц.

Но важно подкрепить привычку быстрыми результатами. Каждую отложенную сумму отправляйте на короткий депозит или в государственные облигации. Даже на маленьких суммах вы будете сразу видеть приятный результат - ваши деньги не только сохраняются, но и приумножаются.

Начать накапливать при небольших доходах и идти к своей цели можно следующим образом - разбейте большую цель на более мелкие. Например, нужно накопить 50 000 грн. Поделите сумму на 10 частей по 5000 грн. Ведите трекер достижения и каждый раз выполнив один шаг, давайте себе вознаграждение, например, интересный фильм, массаж, пикник.

Чтобы перестать тратить все, что зарабатываете, сразу после поступления зарплаты или прибыли автоматически откладывайте часть дохода, перечисляйте минимум 5-10% на отдельный счет или храните в резерве. Это позволяет накапливать "финансовую подушку" и уменьшить зависимость от кредитов или займов.

В ежемесячном бюджете с категориями расходов должен быть список заранее запланированных покупок или правило "отложить решение на сутки". Это простое правило помогает избежать спонтанных расходов и лучше контролировать финансы.

Периодически проверяйте банковские выписки на предмет автоматических списаний - часто со счетов снимаются средства за подписки или сервисы, которые уже не используются. Отказ от них может вернуть в бюджет сотни гривен ежемесячно.

Чтобы привычки стали частью жизни, их нужно "вшить" в ежедневную рутину. Например, проверка расходов во время утреннего кофе или пересчет баланса каждую субботу. То есть новое действие должно быть связано с чем-то уже знакомым. А ещё важно давать себе положительное подкрепление - даже мелкое.

Финансовая привычка не должна быть наказанием или жестким ограничением. Она должна дарить ощущение контроля, стабильности и маленьких побед. И тогда она закрепится так же прочно, как утреннее пробуждение по будильнику.