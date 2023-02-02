5 Этапов подготовки к появлению домашних животных
Любимый дом – это не только бесконечный запас любви, но и большая ответственность. Harley and Cho вместе с Онлайн-школой взаимопонимания с животными @pets_and_people, подготовили советы, как лучше подготовиться к появлению животного. Мы за сознательное петродительство. Если вы тоже – читайте советы
Этап 1: Самоанализ
Спросите себя, действительно ли вы готовы к появлению питомца дома. Для этого откровенно ответьте себе на вопрос:
- Я готов просыпаться раньше, чтобы уделить время животному перед работой?
- Как я впишу любимца в свой график?
- Я готов к новой статье расходов своего бюджета?
Этап 2: Исследование
Соберите как можно больше информации, делайте заметки, интересуйтесь особенностями породы вашего любимца и нюансами жизни с животным в целом. Видео, книги, статьи и консультации со специалистами ДО появления любимца пригодятся вам.
Этап 3: Стратегия
Разработайте себе план, раскрывающий некоторые пункты:
- бюджет на любимца;
- общий распорядок дня;
- базовые необходимые вещи: корм, игрушки, мебель и т.п.;
- кто будет ухаживать за любимцем во время вашего отпуска;
- физические активности и упражнения;
- привлечение специалистов (ветеринарные услуги, груминг, дрессировка и т.п.).
Этап 4: Интервью
Поговорите с друзьями, у которых есть собаки/кошки. Они смогут рассказать инсайты попечительства животным, пригласить в гости и даже дать возможность провести время с их любимцем.
Этап 5: Подготовка
Сделайте свой дом безопасным: уберите лишние вещи из свободного доступа, приобретите ограничители на дверцы, спрячь подальше потенциально опасные предметы (химикаты, острые вещи). Это убережет вашего любимца от опасности, а вас от возможной порчи вещей.
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