4х4 для зимы: какой бывает полный привод в авто

Если летом рядовой украинский автомобилист, бывает, ищет сложных дорожных условий специально, чтобы пощекотать нервы, то зимой мысли о полном приводе посещают его чуть ли не каждый день. Гололед, неубранный снег, ледяные колеи могут случиться чуть ли не на каждой улице.

Вот только на деле очень часто шильдик 4х4 на багажнике не означает никаких весомых возможностей. Так что и будущему владельцу автомобиля с полным приводом, и действующему, будет важно знать все типы такой трансмиссии и то, на что они способны.

Отличия разных типов привода в том, каким образом распределяется мощность от расположенного спереди двигателя к четырем колесам. И у моноприводных, и у полноприводных машин после двигателя стоит коробка передач, но у машин 4х4 после нее поток мощности надо разделить на два - для передней и задней осей. И именно здесь - принципиальные для проходимости отличия.

Серьезные ребята: настоящий 4х4

Классический вариант - бескомпромиссные внедорожники типа Land Rover Defender, Jeep Wrangler, Toyota Land Cruiser Prado и некоторые другие. У них после коробки передач имеем еще один похожий агрегат - раздаточную коробку (РК). Из нее выходит два вала - один к переднему мосту, второй к заднему. И выход мощности на один из валов обычно можно отключать, чтобы на чистой дороге на раскрутку четырех колес не тратить лишнее топливо. Конструкция "раздатки" может позволять ездить с обоими подключенными мостами постоянно, а может - только на скользких и мягких поверхностях.

Кроме того, у серьезных внедорожников в РК бывает две дополнительные передачи - низшая и высшая, для тяжелого бездорожья и для обычной езды. А еще у таких машин обязательно есть блокировка одного-двух дифференциалов (межколесных и межосевого), что помогает не засесть при буксовании одного-единственного колеса.

Кроссоверы 4х4

Почти все нынешние кроссоверы, обозначенные как 4х4, по умолчанию переднеприводные, а при необходимости у них подключается задняя ось. Отметим, что данный полный привод - далеко не такой эффективный, о котором говорилось выше. Их режим 4х4 рассчитан на непродолжительное использование, да еще и мощности на колесах маловато для борьбы с тяжелой дорогой - грязью, глубоким снегом, камнями, холмами.

Отличие в отсутствии отдельной раздаточной коробки с жестким подключением второй оси, поэтому передача мощности на все четыре колеса не такая надежная. Подключение второй пары колес обеспечивает не механическое соединение (шестерни), а управляемая электроникой муфта (фрикционные диски), которая, будучи активированной, быстро перегревается.

Также несовершенство полного привода городских кроссоверов в автоматике, которая подключает вторую ось. Режим 4х4 часто активируется по команде датчиков, следящих за пробуксовкой основных ведущих колес. И быстродействие этих датчиков часто недостаточно, они опаздывают с подключением второй пары колес, и машина успевает забуксовать. А вместо механической блокировки дифференциалов у паркетников есть электронные устройства, которые имитируют блокировку путем притормаживания буксующих колес.

Легковой полный привод

Определенные вполне дорожные автомобили, и легковые, и мощные спортивные, тоже имеют полный привод, хотя и с другой целью. Для них полный привод - это более уверенное движение по заснеженной и скользкой дороге плюс большая безопасность при прохождении поворотов на скорости. Электронные (и не только) системы распределяют мощность между колесами так, чтобы машина лучше вписывалась в кривые трассы.

А у дорогих спорткаров полный привод дополнительно помогает лучше реализовать потенциал двигателя: мощные машины 4х4 не так часто буксуют при энергичном старте или переключении передачи.

Вкратце

Сказать честно, описанные в первой главе конкретные внедорожники старой школы - вымирающий класс. Они становятся все более нишевым продуктом, а значит, и дальше будут только дорожать. Но для нужд автомобилиста-гражданина вполне реально подобрать кроссовер, полноприводная трансмиссия которого, хоть и будет упрощенной, справится с потребностями повседневной городской эксплуатации. В частности, и зимой, и при коротких вылазках на природу в более благоприятный сезон. Но выбирать модель придется тщательно, изучая опыт коллег и тест-драйвы профессиональных автожурналистов.