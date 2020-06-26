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Зв'язок 4G став доступним ще 344 населеним пунктам

Новини » Прес-релізи     26.06.2020 - 11:28
Зв'язок 4G став доступним ще 344 населеним пунктам
Понад 80% населення України можуть користуватися доступом до швидкісного мобільного інтернету в мережі "Київстар"

Київстар збільшив покриття мережі 4G в 20 областях України, де забезпечив доступ до швидкісного мобільного інтернету ще в 344 населених пунктах.

Так, зв'язок 4G отримали міста Токмак (Запорізька область), Соледар (Донецька область), Свалява (Закарпатська), Погребище (Вінницька), Белз (Львівська область). Крім того, зв'язок нового покоління став доступний мешканцям сотень невеликих сіл. Завдяки збільшенню території 4G зв'язку, понад 80% мешканців України можуть скористатися доступом до швидкісного мобільного інтернету в мережі "Київстар".

З часу запуску оператором зв'язку 4G в квітні 2018 року, послугами за новою технологією вже скористалося понад 10 мільйонів абонентів. За цей період обсяги споживання мобільного інтернету в мережі "Київстар" збільшилися з 325 до 649 Петабайтів. У мережі 4G зв'язку кожен абонент в середньому використовує по 10 Гб трафіку на місяць, це майже вдвічі більше, ніж в мережі 3G.

Технологія LTE (4G) відрізняється більш високою швидкістю передачі даних. Тому все більше абонентів переходить на новий стандарт зв'язку. Так, вже 7,8 млн абонентів Київстар замінили SIM-карти на USIM, які необхідні щоб користуватися послугами 4G. До речі, абоненти можуть самостійно замінити SIM-карту. Для цього достатньо придбати відповідний стартовий пакет, або замовити USIM-карту на сайті Київстар.

Для того, щоб можливості нової технології мобільного зв'язку стали доступними якомога більшій кількості мешканців України, Київстар спільно з іншими операторами мобільного зв'язку здійснює рефармінг радіочастот у діапазоні 900 МГЦ. Даний діапазон частот забезпечує кращі можливості для охоплення мобільним інтернетом великих територій.

Київстар з 2015 року інвестував в розвиток в Україні нових технологій понад 25 млрд грн. Компанія забезпечує найвищу середню швидкість мобільного інтернету серед інших мобільних мереж України. Це підтверджують дані за 2018 і 2019 роки міжнародних компаній Ookla і nPerf, які аналізують швидкість мобільних мереж в усьому світі. Так, за останній рік середня швидкість мобільного інтернету в мережі "Київстар" була 27,7 Мб/с.

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