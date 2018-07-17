4G-інтернет Vodafone став доступним для майже 12 млн українців

Запуск мережі 4G у діапазоні 1,8 ГГц, який стартував 1 липня, дозволив Vodafone Україна суттєво збільшити площу покриття якісним інтернетом. Якщо раніше мобільний інтернет четвертого покоління зв'язку був доступний у містах в діапазоні 2,6 ГГц лише у місцях найбільшого скупчення інтернет користувачів, то після запуску 4G у діапазоні 1,8 ГГц швидкісним інтернетом має можливість скористатись значно більша кількість мешканців обласних та районних центрів. Станом на сьогодні сервіс 4G від Vodafone доступний для 11,7 млн українців. Географія покриття інтернетом четвертого покоління охоплює Київську, Дніпропетровську, Запорізьку, Харківську, Одеську, Львівську, Волинську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Миколаївську, Полтавську, Сумську, Кіровоградську, Херсонську та Чернігівську області.

Після запуску 4G абоненти Vodafone можуть набагато активніше користуватися мобільним інтернетом та сервісами на базі 4G, такими як стрімінг HD TV, онлайн-ігри, активно використовувати хмарні сервіси, а також нові напрямки: «інтернет речей», телемедицина, smart-управління енергетикою та сільським господарством, електронні мобільні гаманці. Нові послуги запускаються відповідно до етапів розвитку мережі 4G.

Завдяки новій лінійці тарифів Vodafone SuperNet абоненти мають можливість обирати обсяг мобільного інтернету в мережі 4G – від 4 ГБ і аж до безліміту, вартістю від 65 до 115 грн відповідно.

Готовність до 4G клієнти компанії можуть самостійно й безкоштовно перевірити за допомогою єдиного USSD-запиту – потрібно просто набрати *222# та натиснути кнопку виклику. У відповідь оператор надішле SMS з результатом перевірки смартфона і SIM-карти, а також інструкцію із заміни SIM-карти на USIM.

Клієнти Vodafone можуть самостійно замінити SIM-карту на USIM з підтримкою 4G і отримати 4 ГБ у подарунок. Стартові пакети Vodafone для самостійної заміни SIM-карти можна купити в більшості точок продажів стартових пакетів. Вартість такого пакета становить 25 грн. При заміні SIM-карти зберігається номер телефону, поточний баланс, тарифний план і всі підключені послуги.

Про Vodafone

Vodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, включаючи мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення. Оператор працює в 26 країнах, має партнерські угоди з операторами 48 країн та надає послуги фіксованого широкосмугового доступу в інтернет на 19 ринках. Станом на 31 грудня 2017 року Vodafone надає послуги 529,1 мільйонам абонентів мобільного зв'язку і 19,3 мільйонам користувачів фіксованого інтернету. Більш детальна інформація на сторінці www.vodafone.com.