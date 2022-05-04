46 днів неволі: секретаря міськради Нової Каховки звільнили з полону

Секретаря міської ради Нової Каховки Дмитра Васильєва звільнили з російського полону. Чоловік провів у неволі 46 днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дружину чиновника Людмилу Васильєву.
"Сьогодні, після 46 днів полону, я нарешті побачила свого чоловіка у вільній Україні, який із перших днів війни залишився у своєму рідному місті Нова Каховка, щоб допомагати людям вижити під час окупації", - написала Людмила на своїй сторінці у Facebook.
Дружина чиновника також висловила подяку всім причетним до звільнення Дмитра.
"Дмитро Васильєв не пішов на співпрацю з окупантами, за що був покараний за свою проукраїнську позицію на 46 днів полону, на відміну від інших патріотів, які за 2-3 дні вже були на волі", - розповіла вона.
Нагадаємо, про те, що Дмитра взяли в полон стало відомо ще 18 березня, тоді він перебував у неволі вже дві доби. Його утримували у підвалі будівлі поліції міста Нова Каховка, яку окупанти використовують як офіс так званої "комендатури".
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