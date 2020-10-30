Вже понад 45 млн людей у світі заразилися коронавірусом

Коронавірусом у світі з початку пандемії захворіли вже 45 278 583 осіб. За останню добу у світі зафіксували понад 511 тисяч нових випадків зараження.

Про це свідчать дані Worldometers.

Так, за 29 жовтня майже 81 тисячу нових випадків зареєстрували в США, 49 - в Індії, понад 47 - у Франції.

Крім того, у світі за останню добу від коронавіруса померли 6,5 тисяч осіб. Всього з початку пандемії вірус забрав життя 1 185 129 осіб.

Майже 33 млн осіб вже вилікувалися від коронавіруса. Понад 11 млн випадків залишаються активними.

Раніше директор Всесвітньої організації охорони здоров'я в Європі Ханс Клюге назвав крайнім заходом вступ загальнонаціонального карантину для боротьби з коронавірусом.

РБК-Україна писало, що поставки потенційної вакцини проти коронавіруса в країни Європейського союзу можуть початися всерйоз у квітні 2021 року.