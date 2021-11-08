RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Понад 45 мільйонів людей перебувають на межі голоду в 43 країнах світу, - ООН

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні Всесвітня продовольча програма (ВПП) ООН попередила, що кількість людей, які знаходяться на межі голоду в 43 країнах, збільшилася до 45 млн. З яких три мільйни, через різкий сплеск голоду в усьому світі, додалися цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООН.

"Десятки мільйонів людей дивляться у прірву. У нас є конфлікт, зміна клімату та COVID-19, які збільшують кількість гостро голодних, і останні дані показують, що зараз понад 45 мільйонів людей знаходяться на межі голоду", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив виконавчий директор ВПП Девід Бізлі, до зростання кризових ситуацій призводять подорожчання палива, продуктів харчування та добрива.

"Все це сприяє виникненню нових криз, подібних до того, що зараз розгортається в Афганістані, а також давніх надзвичайних ситуацій, таких як Ємен і Сирія", - підкреслив він.

За оцінками ВПП, вартість запобігання голоду в усьому світі зараз становить 7 млрд доларів порівняно з минулорічними 6,6 млрд .

"Оскільки вартість гуманітарної допомоги зростає у геометричній прогресії, нам потрібно більше коштів, щоб охопити сім'ї по всьому світу, які вже вичерпали свої можливості впоратися із крайнім голодом", - додав глава ВПП.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН