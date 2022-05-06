Більше 1 000 000 євро від NOVUS для українців

«Кінець лютого став часом для невідкладних рішень і дій. Ми бачили розгубленість і тривогу серед людей, і першочерговим кроком стала консолідація наших зусиль на допомозі українцям.»,- ділиться бенефіціар NOVUS Раймондас Туменас.

З перших днів війни литовська мережа супермаркетів NOVUS розвернула активну благодійну діяльність, розпочавши роздачу товарів першої необхідності біля магазинів. Тоді тисячі мешканців Києва мали змогу отримати продукти у декількох районах столиці. Це було першим кроком для підтримки населення, далі обсяги допомоги розширювались за межі магазинів. Зусилля вирішили сконцентрувати саме на людях, що залишились в епіцентрі подій, в Україні.

«Найважливішими місіями нашої мережі за останні два місяці стали заспокоїти українців наявністю необхідних товарів у магазинах, а також підтримати продуктами найуразливішу частину населення, яка не має жодної змоги турбуватись про себе самостійно. У Литві був заснований благодійний фонд Food for Ukraine, з яким ми пліч-о-пліч закуповуємо продукти і знаходимо однодумців-філантропів серед литовського та європейського бізнесу, щоб якомога більше допомоги надати населенню України, де NOVUS працює більше дванадцяти років, а особисто я - вже більше двадцяти п’яти.»,- ділиться бенефіціар NOVUS Раймондас Туменас.

За час війни компанія змогла зробити великий крок назустріч народу України. 175 000 продуктових наборів були передані сім’ям, дітям, літнім людям, особам з інвалідністю, евакуйованим людям, які приїхали з міст з активними бойовими діями, всім, хто знаходиться у вкрай скрутному становищі. Один такий набір, в свою чергу, це можливість жити і харчуватись самотній людині тиждень. Харчі розвозять по районах столиці, територіальним центрам соціального обслуговування, а також у найвіддаленіші куточки Київської області, де люди пережили окупацію.

«Ми бачили біль в очах людей, які втратили щось важливе під час війни… Або когось… і бачили радість на їхніх обличчях, коли вони розуміли, що не залишились покинутими і забутими. Ми прагнемо полегшити їхнє життя, щоб люди розуміли - про них пам’ятають і дбають»,- кажуть у мережі.

До підтримки України долучаються небайдужі європейці, люди, що щиро співчувають - вони перераховують кошти, які дозволяють купувати ще більше продуктів для гуманітарних наборів. Приєднуються також мережі супермаркетів Европи, виробники продуктів харчування як українські, так і європейські. Всі, хто не може залишатись осторонь.

Щотижня протягом вже двох місяців надходять десятки тонн продукції, вантажівки невпинно перетинають кордон, щоб Україна була забезпечена їжею. Наразі налічується вже понад 800 тонн їжі, яку отримала країна від мережі, фонду, компаній-філантропів і звісно меценатів.

«Зараз об’єм наданої допомоги перевищив 1 000 000 євро. Це неодмінно варто усіх зусиль, які щоденно докладаються. Адже Україна - наша друга домівка. Країна, якою ми пишаємось, розділяємо її печалі і віримо в її квітуче безхмарне майбутнє. Без жодних сумнівів ми продовжимо той шлях, який обрали - бути поряд з українцями у добрі часи і лихі. Саме зараз той період, коли ми маємо проявити людяність, згуртованість і докладати всі зусилля, аби допомогти українцям витримати нелегкі випробування. Віримо в майбутнє і підтримуємо!»,- ділиться бенефіціар мережі NOVUS Раймондас Туменас.

«Наша основна мета - хоча б трохи позбавити страхів людей, дати надію на те, що завтра вони матимуть вдома їжу. Саме зараз ми повинні проявити всю людяність та підтримку, аби бути поряд з Україною у скрутні часи. NOVUS та фонд Food for Ukraine об’єднує бізнес і людей, щоб спільними зусиллями допомогти вистояти Україні. Україна - велика країна, Литва - маленька, але у нас великі серця і ми від щирого сердця робимо все, що в наших силах задля українців. Ми бачимо з фотозвітів сповнені надії і вдячні очі літніх людей, і це мотивує нас йти далі і працювати ще більше. Ми вдячні партнерам, які долучилися до гуманітраної допомоги, а також людям, які допомагають доставляти ці продукти нужденним і самотнім людям додому - товариству Червоного Хреста України, виконавчим органам Київської міської ради за плідну співпрацю»,- каже керівник фонду Food for Ukraine Неріюс Удренас.