У 44 громадян США з лайнера Diamond Princess виявили коронавірус

Новий коронавірус виявили у 44 громадян США, які подорожували на круїзному лайнері Diamond Princess, який стоїть на карантині в порту японського міста Йокогама. Про це повідомляє в неділю газета The Washington Post з посиланням на американського вірусолога, директора Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань Ентоні Фаучи.

"44 громадянина США, які подорожували на борту круїзного судна Diamond Princess, заражені", - сказав він.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що США готуються до евакуації своїх громадян з круїзного лайнера Dimond Princess в Японії. Очікується, що евакуація американців буде проведена чартерними рейсами сьогодні, 16 лютого.

Крім того, на борту круїзного лайнера Diamond Princess підтвердили 70 нових випадків зараження коронавірусів. Загалом коронавірусів захворіли вже 355 пасажирів лайнера. Загалом вже 355 пасажирів лайнера з 3700 на борту заразилися коронавірусів. Всіх пасажирів судна продовжать щодня перевіряти на наявність вірусу.