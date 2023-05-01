У 430 украинцев и молдаванина незаконно изъяли и арестовали паспорта, - омбудсмен

В Черновицкой области пограничники изъяли, а затем суд незаконно арестовал паспорта для выезда за границу 430 граждан Украины и одного молдаванина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца .

Омбудсмен сообщил, что к нему обратились граждане по поводу нарушения их конституционного права на свободу передвижения.

"11 апреля пограничники на одном из пунктов пропуска в Черновицкой области изъяли у них биометрические паспорта с действительными визовыми документами. Речь идет о 430 гражданах Украины и одном - Республики Молдова", - написал он.

Лубинец отметил, что у граждан изъяли документы без обоснованного правового основания и мотивации. Позже следственный судья Герацевского райсуда Черновицкой области от 18 апреля наложил арест на изъятые документы, нарушая процессуальные сроки рассмотрения ходатайства прокурора и пренебрегая принципами практики ЕСПЧ и закона "О свободе передвижения".

Кроме того, омбудсмен подчеркнул, что ст. 33 Конституции Украины каждому, кто на законных основаниях находится на Украине, гарантирует свободу передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно покидать территорию Украины, за исключением ограничений, установленных законом.

Так, для защиты нарушенных прав заявители обратились в Апелляционный суд об отмене решения Герацевского райсуда, а также к омбудсмену - относительно осуществления мониторинга соблюдения их процессуальных прав в судебном заседании.

"По моему поручению работники Офиса омбудсмана осуществили мониторинг судебных заседаний Апелляционного суда. Своим определением от 28 апреля суд отменил наложенный арест на изъятые паспорта граждан для выезда за границу, обязал вернуть документы их владельцам или уполномоченным лицам", - написал он.

Таким образом, были восстановлены права собственников временно изъятого незаконным способом имущества. Поэтому нарушения процессуальных прав во время судебного разбирательства в апелляционной инстанции не зафиксированы.