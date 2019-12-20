ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Понад 40 тис. клієнтів "Чернівцігаз Збуту" розраховуються за газ онлайн

Новини » Енергетика     20.12.2019 - 13:15
Понад 40 тис. клієнтів "Чернівцігаз Збуту" розраховуються за газ онлайн
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Перелік онлайн-сервісів компанії постійно збільшується

За 11 місяців поточного року більш як 40 тис. споживачів газу в Чернівецькій області розрахувались за спожите блакитне паливо за допомогою онлайн-платежів. Про це повідомляє прес-служба "Чернівцігаз Збуту".

"Тільки в листопаді онлайн-сервісами скористалися понад 5 тис. споживачів. Зокрема, сума сплачених коштів через платіжні сервіси в поточному році досягла 26 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, перелік онлайн-сервісів ТОВ "Чернівцігаз Збут" постійно збільшується. У 2019 році клієнти компанії мають змогу проводити розрахунки за газ через 7 онлайн-сервісів – минулого року їх було 5.

"Зараз до послуг споживачів природного газу Чернівецької області представлені платіжні системи: Portmone.com, iPay.ua, EasyPay.ua, Ощад 24, Masterpass, Приват 24, а також Ibox. Заплатити за газ онлайн можна безпосередньо з особистого кабінету на сайті 104.ua, мобільного додатку 104 Mobile, месенджера Viber за допомогою звичайного телефону через IVR", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що сервіси дозволяють зберегти шаблон платежу, картку для розрахунку або користуватись електронним гаманцем. Оплата комунальних послуг онлайн здійснюється будь-якими платіжними картами Visa і Master Card.

"Споживачі, які мають банківську карту та доступ до інтернету чи телефону, можуть вибирати для себе зручний дистанційний спосіб оплати: не виходячи з дому та без черг. На сьогодні 40 тисяч клієнтів оцінили перевагу здійснення таких оплат. Водночас є сервіси, які дозволяють зареєструвати і кілька рахунків та проводити оплати для своїх рідних", – каже директор ТОВ "Чернівцігаз Збут" Катерина Параска.

Про наявність та розмір комісії платіжний сервіс інформує клієнта до здійснення транзакції. Після успішної оплати на екрані буде відображена квитанція, за бажанням її можна видрукувати, зберегти або переслати на вказану адресу електронної пошти. Кошти надійдуть на рахунок постачальника газу в термін до трьох банківських днів.

"Житомиргаз Збут": споживачі сплатили понад 4 млн гривень через онлайн-сервіси "Миколаївгаз Збут": для 55 тис. споживачів монетизовані пільги
Новини України Чернівцігаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся