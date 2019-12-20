Понад 40 тис. клієнтів "Чернівцігаз Збуту" розраховуються за газ онлайн

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Перелік онлайн-сервісів компанії постійно збільшується

За 11 місяців поточного року більш як 40 тис. споживачів газу в Чернівецькій області розрахувались за спожите блакитне паливо за допомогою онлайн-платежів. Про це повідомляє прес-служба "Чернівцігаз Збуту".

"Тільки в листопаді онлайн-сервісами скористалися понад 5 тис. споживачів. Зокрема, сума сплачених коштів через платіжні сервіси в поточному році досягла 26 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, перелік онлайн-сервісів ТОВ "Чернівцігаз Збут" постійно збільшується. У 2019 році клієнти компанії мають змогу проводити розрахунки за газ через 7 онлайн-сервісів – минулого року їх було 5.

"Зараз до послуг споживачів природного газу Чернівецької області представлені платіжні системи: Portmone.com, iPay.ua, EasyPay.ua, Ощад 24, Masterpass, Приват 24, а також Ibox. Заплатити за газ онлайн можна безпосередньо з особистого кабінету на сайті 104.ua, мобільного додатку 104 Mobile, месенджера Viber за допомогою звичайного телефону через IVR", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що сервіси дозволяють зберегти шаблон платежу, картку для розрахунку або користуватись електронним гаманцем. Оплата комунальних послуг онлайн здійснюється будь-якими платіжними картами Visa і Master Card.

"Споживачі, які мають банківську карту та доступ до інтернету чи телефону, можуть вибирати для себе зручний дистанційний спосіб оплати: не виходячи з дому та без черг. На сьогодні 40 тисяч клієнтів оцінили перевагу здійснення таких оплат. Водночас є сервіси, які дозволяють зареєструвати і кілька рахунків та проводити оплати для своїх рідних", – каже директор ТОВ "Чернівцігаз Збут" Катерина Параска.

Про наявність та розмір комісії платіжний сервіс інформує клієнта до здійснення транзакції. Після успішної оплати на екрані буде відображена квитанція, за бажанням її можна видрукувати, зберегти або переслати на вказану адресу електронної пошти. Кошти надійдуть на рахунок постачальника газу в термін до трьох банківських днів.