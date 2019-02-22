4 кращих і найсмачніших страви з курячого філе

Курятина — это вкусно, доступно и питательно, поэтому сейчас можно найти более тысяч различных блюд на основе куриного филе.

Чаще они готовятся из маринованного мяса, поскольку оно обладает интересным вкусом, уместно на любом столе и издает просто божественный аромат во время запекания. Куриное филе любят в каждой стране, потому-что оно дает необходимую для человеческого организма энергию, насыщает его на весь день и обеспечивает нормальную жизнедеятельность. Вкусные рецепты из курятины понравится каждому мясоеду.

Как выбрать куриное филе?

К сожалению, в супермаркете или в магазине иногда продается некачественное филе курицы, поэтому при покупке обращайте внимание на такие аспекты:

Размер куриного филе. Если оно слишком большое, то вполне вероятно, что курица употребляла гормоны и ГМО. Регулярное употребление такого мяса — серьезный риск навредить собственному здоровью;

Цвет куриного филе должен быть красным или розовым. Если оттенок филе, который лежит на прилавке, серый или слишком красный, то вполне вероятно, что продукт уже пропал или в него добавляли специальные красители;

Запах должен быть только приятным, поскольку иногда продавцы продают испорченное куриное филе, обработанное в специальном химическом растворе.

Вкусные рецепты с куриным филе

Слоеный салат

Список ингредиентов:

200 г филе из курицы;

3 яйца;

150 г грибов;

50 г твердого сыра;

50 г майонеза;

лук зеленый;

лук репчатый;

масло растительное;

морковь.

Первое, что необходимо сделать — отварить филе курицы в соленой воде до полной готовности и дождаться его охлаждения. Как только мясо остынет, его нужно нарезать маленькими ломтиками и разобрать.

Для этого салата лучше всего подойдет неуглубленная тарелка, на нее нужно выложить готовое филе и хорошо смазать его майонезом.

Пока все это будет пропитываться, нарезаются грибы (рекомендуется шампиньоны, но можно взять любые другие). Минут 15-20 их нужно обжаривать на растительном масле (причем масла в сковороде должно быть совсем немного). Тем временем нарезается лук и трется морковка. Овощи обжариваются на растительном масле.

Яйца отвариваются вкрутую, трутся на терке, затем выкладываются поверх куриного филе в тарелку и посыпаются готовым луком, морковью. Все это заливается майонезом, а потом сверху выкладывается слой из грибов и порубленного зеленого лука.

Филе из курицы под шубой

Список ингредиентов:

2 филе из курицы;

2 свежих помидора;

2 луковицы;

100 г сыра твердого сорта;

лимон;

соль;

перец.

Вымытое и высушенное филе курицы необходимо порезать вдоль и затем нарезать его порционно. Филе отбивается молоточком, солится и перчится по вкусу. Лук нарезается обычными кольцами, как и помидоры (но с них предварительно снимается кожица).

Все это выкладывается на противень и посыпается тертым сыром, поливается соком лимона. Выпекается филе в фольге на протяжении получаса при двухсотградусной температуре. После приготовления филе можно украсить сыром и кружочками помидора.

Отбивные

Список ингредиентов:

300 г филе из курицы;

2 яйца;

3 ст. ложки муки;

лимон;

соль;

перец.

Филе нарезается порционно и отбивается молоточком. Предварительно его стоит посолить, поперчить и полить лимонным соком по вкусу. Далее взбиваются яйца и смешиваются с мукой, куриное филе тоже нужно обвалять в муке, обмокнуть во взбитых яйцах и обжаривать на сковороде до полной готовности.

Суфле из куриного филе

Список ингредиентов:

300 г куриного филе;

3 яйца;

100 г сливочного масла;

2 ст. ложки сливок;

соль;

перец.

Куриную грудку необходимо отварить до полной готовности, в подсоленной и поперечной воде. После этого филе нужно пропустить через мясорубку и очень хорошо растереть.

Затем отделите желтки яиц от белков и отдельно взбейте белки до образования пены. После этого в растертую куриную грудку добавляются белки, сливки, желтки, соль, перец по вкусу и тщательно перемешиваются.

В итоге должно получиться суфле, которое нужно запекать до румяной корочки. Блюдо готово.