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4 кращих і найсмачніших страви з курячого філе


Курятина — это вкусно, доступно и питательно, поэтому сейчас можно найти более тысяч различных блюд на основе куриного филе.

Чаще они готовятся из маринованного мяса, поскольку оно обладает интересным вкусом, уместно на любом столе и издает просто божественный аромат во время запекания. Куриное филе любят  в каждой стране, потому-что оно дает необходимую для человеческого организма энергию, насыщает его на весь день и обеспечивает нормальную жизнедеятельность. Вкусные рецепты из курятины понравится каждому мясоеду.

Как выбрать куриное филе?

К сожалению, в супермаркете или в магазине иногда продается некачественное филе курицы, поэтому при покупке обращайте внимание на такие аспекты:

 

  • Размер куриного филе. Если оно слишком большое, то вполне вероятно, что курица употребляла гормоны и ГМО. Регулярное употребление такого мяса — серьезный риск навредить собственному здоровью;

  • Цвет куриного филе должен быть красным или розовым. Если оттенок филе, который лежит на прилавке, серый или слишком красный, то вполне вероятно, что продукт уже пропал или в него добавляли специальные красители;

  • Запах должен быть только приятным, поскольку иногда продавцы продают испорченное куриное филе, обработанное в специальном химическом растворе.

Вкусные рецепты с куриным филе

Слоеный салат

Список ингредиентов:

  • 200 г филе из курицы;
  • 3 яйца;
  • 150 г грибов;
  • 50 г твердого сыра;
  • 50 г майонеза;
  • лук зеленый;
  • лук репчатый;
  • масло растительное;
  • морковь.

Первое, что необходимо сделать — отварить филе курицы в соленой воде до полной готовности и дождаться его охлаждения. Как только мясо остынет, его нужно нарезать маленькими ломтиками и разобрать.

Для этого салата лучше всего подойдет неуглубленная тарелка, на нее нужно выложить готовое филе и хорошо смазать его майонезом.

Пока все это будет пропитываться, нарезаются грибы (рекомендуется шампиньоны, но можно взять любые другие). Минут 15-20 их нужно обжаривать на растительном масле (причем масла в сковороде должно быть совсем немного). Тем временем нарезается лук и трется морковка. Овощи обжариваются на растительном масле.

Яйца отвариваются вкрутую, трутся на терке, затем выкладываются поверх куриного филе в тарелку и посыпаются готовым луком, морковью. Все это заливается майонезом, а потом сверху выкладывается слой из грибов и порубленного зеленого лука.

Филе из курицы под шубой

Список ингредиентов:

  • 2 филе из курицы;
  • 2 свежих помидора;
  • 2 луковицы;
  • 100 г сыра твердого сорта;
  • лимон;
  • соль;
  • перец.

Вымытое и высушенное филе курицы необходимо порезать вдоль и затем нарезать его порционно. Филе отбивается молоточком, солится и перчится по вкусу. Лук нарезается обычными кольцами, как и помидоры (но с них предварительно снимается кожица).

Все это выкладывается на противень и посыпается тертым сыром, поливается соком лимона. Выпекается филе в фольге на протяжении получаса при двухсотградусной температуре. После приготовления филе можно украсить сыром и кружочками помидора.

Отбивные

Список ингредиентов:

  • 300 г филе из курицы;
  • 2 яйца;
  • 3 ст. ложки муки;
  • лимон;
  • соль;
  • перец.

Филе нарезается порционно и отбивается молоточком. Предварительно его стоит посолить, поперчить и полить лимонным соком по вкусу. Далее взбиваются яйца и смешиваются с мукой, куриное филе тоже нужно обвалять в муке, обмокнуть во взбитых яйцах и обжаривать на сковороде до полной готовности.

Суфле из куриного филе

Список ингредиентов:

  • 300 г куриного филе;
  • 3 яйца;
  • 100 г сливочного масла;
  • 2 ст. ложки сливок;
  • соль;
  • перец.

Куриную грудку необходимо отварить до полной готовности, в подсоленной и поперечной воде. После этого филе нужно пропустить через мясорубку и очень хорошо растереть.

Затем отделите  желтки яиц от белков и отдельно взбейте  белки до образования пены. После этого в растертую куриную грудку добавляются белки, сливки, желтки, соль, перец по вкусу и тщательно перемешиваются.

В итоге должно получиться суфле, которое нужно запекать до румяной корочки. Блюдо готово.

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