4-річну дівчинку, розлучену з мамою під час евакуації із Маріуполя, передали родичам

"Сьогодні до Запоріжжя, де тимчасово прихистили дитину, приїхав її родич. Наразі Аліса разом з дядьком прямує до безпечного регіону на заході України", - розповіла вона.

Найближчим часом дівчинка зустрінеться з рідною бабусею, яка приїде з Польщі.

"Маленьку Алісу буде передано їй під опіку як дитину, яка в умовах воєнного стану залишилась без піклування батьків", - додала Денісова.

Як повідомили у Запорізькій обласній службі у справах дитини, це 36-й випадок, зафіксований службою, коли малолітні діти до 14 років, самі, без батьків, прибували під час евакуації до Запоріжжя.

Відзначимо, що 4-річна Аліса - донька військового медика із Маріуполя. З перших днів облоги міста дівчинка перебувала в укритті, де знаходиться імпровізований госпіталь і де її мама надавала допомогу пораненим військовим.

До того, як відправити дитину до родичів, Алісі тимчасово дала притулок робітниця Запорізькій військовій адміністрації.