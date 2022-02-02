На відстані 4 км від лінії фронту відремонтували школу

Під час ремонту у школі було повністю оновлено матеріально-технічну базу. Тепер кожен клас навчального закладу має мультимедійний проєктор, у школі працюють чотири комп'ютерні класи, а на даху встановлені сонячні панелі, підключення яких до шкільної системи електропостачання наразі триває.

Торецька школа стала також єдиною в місті, де обладнано сучасний шкільний басейн. Ним користуються учні всіх шкіл Торецька.

У школі були не лише оновлені навчальні приміщення, їдальня, актова та спортивна зали. Також замінили всі інженерні комунікації та утеплили фасад.

На ремонт та оснащення школи сучасним обладнанням з бюджету було витрачено 83,2 млн грн.