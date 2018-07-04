4 липня: свята і важливі події на цей день

4 липня 2018 року відзначається Ульянов день, коли збирають липовий цвіт

Всі свята 4 липня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

4 липня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

В Україні 4 липня, починаючи з 2009 року, щорічно святкують День судового експерта.

Також у багатьох країнах відзначаються національні дні і дати: наприклад, в Америці - День незалежності, в Норвегії і на Багамах - День королеви, на Кайманових островах - День конституції.

У народі 4 липня відзначається Ульянов день. До цього часу розпускався липовий цвіт, який люди збирали в лікувальних цілях.

А тому головна прикмета дня також пов'язана з липою: якщо зібрати квіти липи в цей день, вони надовго збережуть цілющу силу.

4 липня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1776 році була підписана Декларація незалежності США від Великобританії.

У 1862 році Чарльз Доджсон вигадав казку про дівчинку Алісу, а через 3 роки в цей же день була видана книга "Аліса в Країні чудес" під псевдонімом Льюїса Керрола.

У 1886 році в Нью-Йорк була доставлена статуя Свободи.

Фото: 4 липня - День незалежності США (pixabay.com/Free-Photos)

У 1941 році закінчилося приєднання Бессарабії і Північної Буковини до СРСР.

У 1950 році в ефір вийшла радіостанція "Радіо Свобода".

4 липня: в цей день народилися

У 1790 році - Джордж Еверест, англійський географ, його ім'ям названа найвища вершина Землі (Джомолунгма).

У 1891 році - Петро Панч, український письменник.

У 1902 році - Джордж Мерфі, американський актор, танцюрист, політичний діяч, сенатор США.

У 1927 році - Джина Лоллобріджида, відома італійська актриса.

4 липня: в цей день померли

У 1831 році - Іван Глазунов, російський книговидавець.

У 1902 році - Вивекананда, індійський філософ, громадський діяч.

У 1964 році - Самуїл Маршак, радянський поет, драматург, автор дитячих книг.

У 1993 році - Роман Качанов, радянський режисер, засновник об'ємної лялькової мультиплікації.

У 2000 році - Юрій Клиньских (Хой), російський музикант, лідер групи "Сектор газу".

У 2009 році - Богодар Которович, український скрипаль, диригент, керівник камерного ансамблю "Київські солісти".

Іменинники 4 липня

Сьогодні свої іменини святкують: Олексій, Анастасія, Антоній, Василиса, Георгій, Іван, Іона, Максим, Микита, Микола, Павло, Терентій, Федір, Юліан, Юлій.

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