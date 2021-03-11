"37 підприємств закриті": в "Укрлендфармінгу" відповіли на заяву Рябошапки по справі Бахматюка

В групі компаній "Укрлендфармінг" прокоментували заяву колишнього генерального прокурора Руслана Рябошапки про нібито затягування справи НАБУ проти Олега Бахматюка. За їх словами, переслідування компанії вже призвело до звільнення 13 тисяч осіб, закриття 37 підприємств і втрати 1,5 млрд грн для бюджету.

"Саме з благословення пана Рябошапки його заступник Віталій Касько з порушенням вимог КПК і процесуальних строків підписав незаконну постанову і повернув давно розслідувану кількома правоохоронними органами та закриту рішеннями судів справу. Справа, яка не може бути доведена до обвинувального вироку саме через абсурдність звинувачень і явно замовний характер", - відзначають в агрохолдингу.

У компанії відзначають, що заява Рябошапки викликає подив ще й тому, що цю справу було порушено в першу чергу проти колишнього в.о. голови НБУ Олександра Писарука.

"Звинувачення проти Писарука, колишнього співробітника МВФ, банкіра з репутацією в західних ділових і урядових колах, звинувачення, які НАБУ з подачі Рябошапки так і не змогло довести, є тим незручним моментом, який екс-прокурор всіляко намагається обійти в бажанні повернутися до раніше займаної посади", - йдеться в заяві.

На думку компанії, Рябошапка свідомо не згадує прізвище Писарука в цій справі, а замість цього згадує тільки прізвище Бахматюка, тому що намагається прикрити подібними заявами власні процесуальні помилки.

"Замість цього Руслан Рябошапка на пару з директором НАБУ Артемом Ситником може похвалитися знищенням 13 000 робочих місць компанії "Укрлендфармінг", акціонером якої є Олег Бахматюк. Може похвалитися повністю зупиненим виробництвом на 37 підприємствах. Може похвалитися втратами для бюджету, який лише за минулий рік недоотримав 1,5 млрд грн податків. Може похвалитися закритими фермами, в тому числі - унікальними племінними виробництвами. Може похвалитися закритими птахофабриками. Може похвалитися падінням ВВП через скорочення виробництва. Може похвалитися стрімким зростанням цін на продукти харчування внаслідок своїх незаконних дій", - резюмують у Олега Бахматюка.