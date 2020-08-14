Понад 34 тисячі клієнтів "Чернівцігазу" жодного разу не сплатили за розподіл газу

З початку року 34,4 тисячі споживачів газу на Буковині не розрахувалися за послуги розподілу газу жодного разу. Якщо в період карантину споживачів, які боргують за розподіл газу не відключають від системи газопостачання, то після його завершення, борг стане причиною припинення подачі газу.

Про це повідомляє прес-служба "Чернівцігазу".

У компанії звертають увагу, що мораторію на стягнення боргу у судовому порядку під час карантину немає.

Станом на сьогодні, середній рівень розрахунків по Чернівецькій області складає 74%. На початок серпня, клієнти "Чернівцігазу" заборгували понад 33 млн гривень. За два місяці боржникам направлено 74 тисячі повідомлень про заборгованість.

Найбільше заборгували споживачі газу Вижницького та Новоселицького відділень компанії. У разі несплати за повідомленням для стягнення заборгованості компанія буде вимушена звернутися до суду.

"На час карантину запроваджений мораторій на нарахування пені, штрафів та відключення газу через заборгованість. Багато споживачів таке рішення сприйняли як можливість не сплачувати за надання газу. Ми говоримо про 15% наших клієнтів, які ще жодного разу з початку року не розрахувалися з нами та мають заборгованість у 15,5 млн гривень. Звертаємо увагу споживачів, що заборони на стягнення боргів через суд - немає", - підкреслює комерційний директор АТ "Чернівцігаз" Дмитро Голубченко.

Так, стягнення боргів у судовому порядку призведе до додаткових фінансових витрат. Окрім боргу, споживачу доведеться сплатити судовий збір. У багатьох випадках сума додаткових витрат перевищить суму, яку споживачеві слід сплатити за послугу з розподілу газу.

Компанія змушена вдаватися до таких непопулярних методів, оскільки кошти, які надходять від плати за розподіл газу - єдине джерело фінансування діяльності компанії, в тому числі і робіт з підготовки до опалювального сезону.

"Нагадуємо, що сплатити за послуги з розподілу можна дистанційно, за допомогою мобільного телефону чи комп’ютера. Для цього в АТ "Чернівцігаз" розроблено 6 онлайн-сервісів: особистий кабінет на сайті 104.ua, мобільні додатки 104 Mobile та 104 Mobile Light (iOS) та чат-боти 7104.ua у Viber та Telegram", - вказано у повідомленні компанії.