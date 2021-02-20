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Понад 300 українців у минулому році попросили притулку в Польщі

Автор: Андрій Козловський

У 2020 році за міжнародним захистом в Польщі звернулося в цілому майже 3 тисяч іноземців. З них 317 осіб - громадяни України.

Про це повідомляє Polskie Radio.

За даними Управління з питань іноземців, минулого року клопотання про надання міжнародного захисту в Польщі подало майже вдвічі менше людей, ніж роком раніше. Так, до 2020 року таких заяв надійшло від 2,8 тисячі осіб, а у 2019 році - приблизно 4,1 тисячі.

Зменшення числа клопотань пов'язано в основному з пандемією коронавірусу і введеними у багатьох державах обмежень на подорожі.

У першій п’ятірці найчисельніше представлених країн походження іноземців були: Росія - 1283 осіб, Білорусь - 407 осіб, Україна - 317 осіб, Афганістан - 120 осіб і Таджикистан - 87 осіб.

Нагадаємо, в Україні з проханням про надання статусу біженців звернулися 15 білорусів. по жодному з них не було прийнято остаточне рішення.

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