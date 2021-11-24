До 300 тисяч гривень на рік: Мінфін назвав виші з найбільшими витратами на студента

Середні розрахункові видатки на одного студента за держзамовленням у 2020 році виросли на 13% та становили 63 тис. грн на рік. В окремих закладах вищої освіти (III та IV рівнів акредитації) цей показник суттєво перевищував середнє значення по країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну .

Найбільші видатки на навчання одного студента за державним замовленням у 2020 році були в таких закладах:

Льотній академії національного авіаційного університету - 309,2 тис. грн на рік; Національній музичній академії України ім. І. П. Чайковського - 240,2 тис. грн; Одеській національній музичній академії ім. А. В. Нежданової - 183,1 тис. грн; Львівській національній музичній академії ім. М. В. Лисенка - 149,8 тис. грн; Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого - 146,2 тис. гривень.

За даними Мінфіну, загальні видатки 166 закладів вищої освіти, що включені до аналізу, становили 19,3 млрд грн по загальному фонду державного бюджету та 12,4 млрд грн по спеціальному фонду державного бюджету (кошти отримані за надання платних послуг). У цих закладах навчалося 635,7 тис. студентів, зокрема 307 тис. студентів, які здобувають освіту за держзамовленням, та 328,7 тис. студентів за контрактом.

Підготовка фахівців закладами вищої освіти сконцентрована в 5 регіонах: м. Києві, Харківській, Львівській, Дніпропетровській та Одеській областях. Тут зосереджена половина закладів вищої освіти, які навчають 57% студентів, та витрачають майже дві третини коштів, спрямованих з державного бюджету на підготовку фахівців закладами вищої освіти.

До підготовки студентів за державним замовленням у 2020 році було залучено 52,1 тис. науково-педагогічних і педагогічних працівників.

Водночас для обслуговування освітнього процесу також здійснювалось утримання 69,4 тис. непедагогічних працівників, що становило 57% від загальної чисельності працівників.